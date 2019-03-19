親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

全球消費者購物的主要工具，智慧型手機已經超越PC正式成為消費者線上購物的主要工具...
全球消費者購物的主要工具，智慧型手機已經超越PC正式成為消費者線上購物的主要工具。 記者陳易辰／攝影
分享

數位原生世代的來臨，愈來愈多人利用智慧型手機處理生活大小事，資誠指出，智慧型手機已經超越PC，正式成為消費者線上購物的主要工具；超過50%、17至22歲的Z世代消費者每天使用串流媒體來看電影或電視；51%使用智慧型手機進行線上支付、發票和轉帳；只有7%消費者從不網購。

資誠聯合會計師事務所今天全球同步公布《2019全球消費者洞察報告》(PwC 2019 Global Consumer Insights Survey)。調查發現，由於數位科技的發展，消費者行為正在快速改變。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清表示，儘管全球貿易不確定仍在，但消費者仍有信心且在購物上擁抱新科技。拜數位科技快速發展所賜，消費者越來越渴望客製化、即時且完美的消費體驗，無論企業提供的是商品還是服務，「提供優質的客戶體驗」將讓企業成為贏家。

在新興國家，消費者在實體商店使用行動支付的比例正在增加，全球平均比例從去年24%增加到今年34%。亞洲國家比西方國家更快採用行動支付，比例最高是中國大陸，占86%，其次是泰國；過去一年成長最快的是越南，增幅24%，其次是中東。

調查發現，全球消費者更願意擁抱數位科技，三分之二的受訪者願意透過網路使用非傳統的醫療服務。近75%的人使用與健康相關的App，最受歡迎的App包括運動監控、減重及健康飲食和睡眠監測。

數位科技風潮也吹向汽車產業，46%的消費者願意擁有或打算購買自動駕駛車輛，另有21%消費者有興趣了解更多自駕車的科技。

調查指出，消費者受到許多五花八門的行銷手法轟炸，需要工具或信任的社群來簡化購買決策，61%消費者的購買行為受到社群媒體的影響，包括購買靈感或是正面評價。

「客戶體驗協助穩住店面銷售，」劉鏡清建議，改善實體店的購物體驗有三個策略，一是建立輕鬆的商店導航系統，讓消費者可以輕易找到他想買的商品；二是要有顧問式銷售和消費者互動；三是要有簡單的付款方式；四是從手機的角度設計網頁而不是App，消費者無意安裝過多的App。

全球消費者購物的主要工具，智慧型手機已經超越PC正式成為消費者線上購物的主要工具...
全球消費者購物的主要工具，智慧型手機已經超越PC正式成為消費者線上購物的主要工具。圖／取自資誠《2019全球消費者洞察報告》
分享

智慧型手機資誠
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

創業家結盟Money 打造點數生活圈

2019-03-19 14:37

鴻海宣布：威州面板廠2020年底生產

2019-03-19 14:37

經濟解析／陸擴大採購美半導體產品 恐排擠台灣IC設計

2019-03-19 11:34

創業家兄弟結盟Money平台 擴大點數經濟布局

2019-03-19 11:24

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

名家觀點／數位轉型 以內需帶動外銷

2019-03-19 00:24

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

凱美持 股同欣電近一成

2019-03-18 23:32

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

創造三贏 業者籲易華電組新公司

2019-03-18 23:22

微星今年出貨目標將成長10%以上 業績逐季上揚

2019-03-18 19:07

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

生活市集推321秒購節 iPhone Xs、Switch下殺321元起

2019-03-18 16:18

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

投資型保單虧慘了還不知道 金管會要求三項保護措施

2019-03-18 20:41

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

免稅天堂列黑名單 台商留心

2019-03-18 23:36

大陸發布34號公告 勤業眾信：免稅條件放寬

2019-03-18 19:32

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

儒鴻看今年 燕子不會跑掉

2019-03-18 23:52

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

未列入清單所得 也要稅

2019-03-18 23:36

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

榮成調整生產線 快狠準

2019-03-19 00:18

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

二輪+四輪 租車市場大進化

2019-03-18 23:50

環評初審過關 核一廠25年內除役

2019-03-19 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top