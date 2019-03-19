資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全球消費者購物的主要工具，智慧型手機已經超越PC正式成為消費者線上購物的主要工具。 記者陳易辰／攝影 分享 facebook

數位原生世代的來臨，愈來愈多人利用智慧型手機處理生活大小事，資誠指出，智慧型手機已經超越PC，正式成為消費者線上購物的主要工具；超過50%、17至22歲的Z世代消費者每天使用串流媒體來看電影或電視；51%使用智慧型手機進行線上支付、發票和轉帳；只有7%消費者從不網購。

資誠聯合會計師事務所今天全球同步公布《2019全球消費者洞察報告》(PwC 2019 Global Consumer Insights Survey)。調查發現，由於數位科技的發展，消費者行為正在快速改變。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清表示，儘管全球貿易不確定仍在，但消費者仍有信心且在購物上擁抱新科技。拜數位科技快速發展所賜，消費者越來越渴望客製化、即時且完美的消費體驗，無論企業提供的是商品還是服務，「提供優質的客戶體驗」將讓企業成為贏家。

在新興國家，消費者在實體商店使用行動支付的比例正在增加，全球平均比例從去年24%增加到今年34%。亞洲國家比西方國家更快採用行動支付，比例最高是中國大陸，占86%，其次是泰國；過去一年成長最快的是越南，增幅24%，其次是中東。

調查發現，全球消費者更願意擁抱數位科技，三分之二的受訪者願意透過網路使用非傳統的醫療服務。近75%的人使用與健康相關的App，最受歡迎的App包括運動監控、減重及健康飲食和睡眠監測。

數位科技風潮也吹向汽車產業，46%的消費者願意擁有或打算購買自動駕駛車輛，另有21%消費者有興趣了解更多自駕車的科技。

調查指出，消費者受到許多五花八門的行銷手法轟炸，需要工具或信任的社群來簡化購買決策，61%消費者的購買行為受到社群媒體的影響，包括購買靈感或是正面評價。