貿協國企班新竹媒合會 企業釋千名職缺搶才

2019-03-19 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理培訓中心國際企業經營班（ITI），今年共有318名外貿菁英將於6月結訓。貿協今(19)日在新竹辦理本年度最盛大的國際企業人才媒合會，總共有70家企業前來徵才，提供上千個工作機會。

貿協表示，今天的媒合會由外貿協會副秘書長王熙蒙主持，表示國企班在業界的好口碑，一直都是企業搶才的首要目標，希望各家企業都能在本次媒合會找到千里馬。

王熙蒙也以兩個故事勉勵學員，首先是以管理學大師查爾斯韓第(Charles Handy)的第二曲線概念，希望學員勇往直前、創造職場高峰，並特別提醒學員做善良的事比聰明的事難，並祝福學員們能找到善良的企業。

ITI為服務企業徵才，今年分別於新竹、台中、高雄各舉行一場人才媒合會，新竹場盛況空前，70家企業合計約200名代表出席，與300多位即將結業學員進行一對一媒合面談。參與企業包含華碩、微星、寶成、鴻海等知名企業，另有多家中小企業、績優或中堅等各型企業積極前來攬才，企業的產業類型及提供的職缺需求豐富多元。

其中，派駐新南向市場或有新南向語言需求的職缺數達兩成五，全部職缺當中也有約三成為外派職缺，顯見企業對於國企班培訓具備外語能力的國際企業人才的肯定。

貿協指出，本場媒合會學員投遞履歷應徵各企業職缺相當踴躍，經由企業篩選，5個小時的媒合會當中安排了845個面談場次，藉由面談方式促進彼此的交流認識，達成非常具有效率的媒合。