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宏達電VIVE參展GDC 連三年獲開發者最感興趣VR／AR平台

2019-03-19 16:44經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）今（19）日表示，在美國舊金山Game Developer Conference遊戲開發者大會（GDC）中舉辦一系列開發者活動，並且宣布與全球跨平台多人連線後端服務公司Photon合作，為Viveport上的內容開發者提供即時多人遊戲及應用內容解決方案；根據GDC今年度遊戲產業調查報告，HTC VIVE為 開發者最感興趣的VR／AR平台，已連續三年獲開發者的喜愛。

GDC為全球最大的遊戲產業活動，每年預計吸引約28,000名業界人士出席；Viveport總經理Rikard Steiber在當地時間3月18日舉辦的Developer Day中，首先與開發者分享HTC Viveport在2018年的成果，他指出，Viveport在去年的內容數、付費用戶數及銷售都有倍的成長，開發者的收入也同步有三倍的成長。

Rikard Steiber表示，隨著全新的Viveport Infinity推出，加上提供更多的遊戲類內容讓用戶選擇，Viveport目標在今年也要有三倍的成長；另外他也宣布HTC Vive平台今年的規劃及願景，現場並邀請開發夥伴們來分享成功經驗，深度展示及解說相關SDK（軟體開發套件）應用。

宏達電首次為開發者提供一系列SDK包括Vive Sense SDK、Vive Wave SDK及Viveport SDK的介紹及展示，讓開發者除加速在既有HTC的VR設備上開發內容，也能更輕易地為不同VR一體機設備開發其內容。

同時也能幫助開發者透過3D音效、手勢追蹤、眼球追蹤、嘴唇追蹤等套件，打造更具沉浸感的VR體驗內容，並透過虛實整合，創造未來XR（Extended Reality）的無限想像。

繼去年宣布Viveport支援Oculus Rift兼容的應用內容，今年也將支援與微軟Mixed Reality（MR）平台設備兼容的內容，消費者可以從Viveport下載適用於微軟Mixed Reality（MR）平台之設備的遊戲和應用內容，並成為Viveport Infinity訂閱服務會員。

由於Viveport同時支援Vive系列、Vive Focus系列、Oculus Rift、微軟Mixed Reality（MR）及其他如Pico、愛奇藝及影創等支援Vive Wave平台的一體機設備。

消費者只要擁有一個帳號就可以同時下載PC VR及一體機VR內容；開發者也只需在一個平台上傳其內容，便可觸及到來自各種不同平台及設備的用戶群。

HTC VIVE 參展GDC 2019遊戲開發者大會。 圖／宏達電提供
HTC VIVE 參展GDC 2019遊戲開發者大會。 圖／宏達電提供
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