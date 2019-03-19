果粉注意！德誼搶先開賣AppleCare+服務專案

2019-03-19 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



德誼數位今（19）日宣布，與蘋果原廠同步搶先開賣AppleCare+ 服務專案，主要提供「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，並將iPhone、iPad和Apple Watch加入保固範圍，讓果粉有了更強力的產品與服務保固支援。

德誼表示，消費者在購買主機當下直接加購AppleCare++服務專案，兩年內將享有兩次以優惠價格（自付額）進行維修的機會，以iPhone XS Max為例，螢幕維修費用動輒超過萬元，若加購AppleCare＋服務專案，可以900元自付額進行螢幕維修。

德誼數位並推出iPhone系列加購AppleCare+促銷優惠方案，31日前在德誼門市購買iPhone及AppleCare+，可享配件組53折起優惠（指定充電盤、螢幕保護貼、UAG保護殼），原價3,940元，特價2,100元； 此外購買Apple Watch Series 3及AppleCare+即贈市價1,690元指定表帶，選購Apple Watch Series 4及AppleCare+，買就贈市價990元LAUT運動型表帶，或可選購以620元（4折）優惠價格加購LAUT牛津皮革表帶。