宏達電：VR內容平台銷售及用戶成長三倍 今年再增三倍

2019-03-19 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今（19）日公布，虛擬實境（VR）內容平台Viveport去年的內容數、付費用戶數及銷售都有3倍的成長，而開發者的收入也同步有3倍的成長。宏達電Viveport總經理史汀柏（Rikard Steiber）在美國時間18日舉辦的Developer Day中表示，隨著全新的Viveport Infinity推出，加上提供了更多的遊戲類內容讓用戶選擇，Viveport目標在2019年也要有3倍的成長。

2019 遊戲開發者大會（Game Developer Conference）美國時間18日起在舊金山揭幕，宏達電也舉辦一系列開發者活動，並宣布與全球跨平台多人連線後端服務公司Photon合作，為Viveport上的內容開發者提供即時多人遊戲及應用內容解決方案；透過Photon的開發套件，讓Viveport用戶可以和Steam及Oculus玩家連線，強化多人連線遊戲並提升VR生態圈。

宏達電此次也為開發者提供一系列軟體開發套件（SDK），包括Vive Sense SDK、Vive Wave SDK及Viveport SDK的介紹及展示，讓開發者除了加速在既有宏達電的VR設備上開發內容，也能為不同VR一體機設備開發其內容。

同時也能幫助開發者透過3D音效、手勢追蹤、眼球追蹤、嘴唇追蹤等套件，打造更具沉浸感的VR體驗內容，並透過虛實整合，創造未來XR（Extended Reality）的無限想像。