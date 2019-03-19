宏達電：VR內容平台銷售及用戶成長三倍 今年再增三倍
宏達電（2498）今（19）日公布，虛擬實境（VR）內容平台Viveport去年的內容數、付費用戶數及銷售都有3倍的成長，而開發者的收入也同步有3倍的成長。宏達電Viveport總經理史汀柏（Rikard Steiber）在美國時間18日舉辦的Developer Day中表示，隨著全新的Viveport Infinity推出，加上提供了更多的遊戲類內容讓用戶選擇，Viveport目標在2019年也要有3倍的成長。
2019 遊戲開發者大會（Game Developer Conference）美國時間18日起在舊金山揭幕，宏達電也舉辦一系列開發者活動，並宣布與全球跨平台多人連線後端服務公司Photon合作，為Viveport上的內容開發者提供即時多人遊戲及應用內容解決方案；透過Photon的開發套件，讓Viveport用戶可以和Steam及Oculus玩家連線，強化多人連線遊戲並提升VR生態圈。
宏達電此次也為開發者提供一系列軟體開發套件（SDK），包括Vive Sense SDK、Vive Wave SDK及Viveport SDK的介紹及展示，讓開發者除了加速在既有宏達電的VR設備上開發內容，也能為不同VR一體機設備開發其內容。
同時也能幫助開發者透過3D音效、手勢追蹤、眼球追蹤、嘴唇追蹤等套件，打造更具沉浸感的VR體驗內容，並透過虛實整合，創造未來XR（Extended Reality）的無限想像。
GDC為全球最大的遊戲產業活動，每年預計吸引約2.8萬位業界人士出席，根據GDC 2019年度遊戲產業調查報告，宏達電Vive為 開發者最感興趣的VR／AR平台，Vive已連續三年獲開發者的喜愛，再度榮獲此殊榮。
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