臻鼎持續開拓5G天線應用 耕耘多元發展場景

2019-03-19 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（19）日公告受邀參加美林證券舉辦之『Asia Pacific TMT Conference 2019』論壇並更新簡報資料重申持續開拓5G天線應用並看好多元發展場景。

臻鼎先前已定下5G產品開發布局在應用場景方面，包含物聯網、智慧家庭、無人機以及自動駕駛、工業自動化、遠距醫療與智慧電網等。