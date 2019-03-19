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歐洲商會2019薪酬標準指南 綠能、科技產業人才最搶手

2019-03-19 15:36經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」，產業涵蓋科技、醫療保健、數位和電子商務業，並強調再生能源產業的成長性。歐商指出，全球已有多家外資公司，將台灣視為亞洲的再生能源生產基地，預期前景樂觀，但台灣在此領域的技術人才以及語言能力仍然不足。

米高蒲志南中國與台灣地區總經理鐵弼時（Mark Tibbatts）認為，台灣的再生能源產業可能改變市場結構，將人才外流的趨勢扭轉為引進國外人才，並創造值得期待的就業前景。

除了綠能產業之外，2019年科技業市場持續呈現極度需求人才的情形，尤其在人工智慧和物聯網領域，很多求職者可能會同時獲得多項工作機會，對雇主來說將會面臨搶人才的嚴峻挑戰。

歐洲商會在報告也指出，過去12個月台灣的科技業職缺增加12％，成功在同產業跳槽者薪資平均可增加15％的薪資水準。

Mark Tibbatts說明台灣就業市場現況，陷入人才嚴重外流的困境，人才可以在國外找到更好新的薪資報酬，因此台灣的公司除了提升薪資之外，能不能提供其他的賣點，吸引到他們想要的人才，

Mark特別點出物聯網、網路資安、電子商務、金融科技和區塊鏈等高科技市場，在未來一年將持續活躍，且軟體工程師相關人才需求暢旺；Mark表示，台灣已是公認的軟體開發人才中心，尤其對想要進軍中國市場的跨國公司更是人才的寶庫。

Mark認為，台灣科技業的雇主將會面臨搶人才的嚴峻挑戰，各個公司都導向科技發展的趨勢，雇主務必提出更有競爭力的薪資福利、建立強大的雇主品牌才能達成有效的人才招募。

歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Mic...
歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」。記者林于蘅／攝影
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