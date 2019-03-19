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蟬聯營收冠軍 零售業龍頭獲利關鍵是什麼？

2019-03-19 15:34經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據勤業眾信聯合會計師事務所調查，去年全球前十大零售企業的總營收為1.43兆美元...
根據勤業眾信聯合會計師事務所調查，去年全球前十大零售企業的總營收為1.43兆美元，仍由沃爾瑪蟬連冠軍。 路透
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根據勤業眾信聯合會計師事務所調查，去年全球前十大零售企業的總營收為1.43兆美元，仍由沃爾瑪（Walmart）蟬連冠軍，亞馬遜（Amazon）則因藉由不同的促銷方式躍升至第四名。其中，收購電商、實體通路及策略聯盟等方式，成為這些龍頭業者維持營收成長的動能。

勤業眾信聯合會計師事務所今（19）發布《2019零售力量與趨勢展望》報告指出，受到破壞性的大環境變動與消費者主宰意識增加影響，2019年可視為零售產業的轉捩點，企業可以透過大數據蒐集與整合、打造最佳化顧客旅程及經營會員服務，藉此在高度競爭關係中脫穎而出。

勤業眾信每年依零售營收金額列出全球前250大零售企業排名，整體而言，去年的前250大企業的零售總營收為4.53兆美元，成長率達5.7%創下新高，前十大零售企業的總營收為1.43兆美元，更是占據250大零售企業的31.6%。

根據報告顯示，前十大榜單無太大的變動，但勤業眾信發現，收購電商、實體通路及策略聯盟等方式，是名列前茅的零售業者維持營收成長的動能，反映了產業併購活動增加、實體店面擴增及優勢定價的現況。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，在新零售時代中，電商崛起、傳統實體零售業受到前所未有的衝擊，不管是來自當前經貿環境中的挑戰，或是從傳統零售業本質產生的變化，這些改變皆說明「轉型在即」的迫切，加上新的商業模式正在形塑，因此可以預期今年將是零售業的轉型關鍵年，業者應該掌握先機、及早辨識風險，才能在市場中維持優勢。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳提到，實體通路業者正面臨消費者傾向網路購物與國外消費的「U型化」消費習慣，促使消費價值被重新定義，迫使實體通路轉往「強化體驗及尋找差異」靠攏，更著重於發展「情感溫度與數據足跡」。

李靜芳舉例，巨城購物中心去年舉辦逾400場活動，透過活動累積情感和品牌忠誠度，創造網路購物無法取代的經驗與感受；而良好的顧客體驗與後台數據，可協助蒐集消費者體驗過程的資訊，有助於後續分析與運用。

勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理張益紳表示，對零售業者而言，今年在創造獲利方面將會是一大挑戰，企業應積極透過數位轉型面對未來漸趨緩慢的成長趨勢。

同時，業者也有機會與數位科技結合開創全新的零售產業，透過結合創新技術與設備，帶動線上和線下的一條龍商業模式，打造智慧商場及社群商務。

創業家兄弟公司董事長郭書齊指出，電子商務可謂由實體轉向線上的消費行為改變，從分析的角度來看，必須從零售業出發並結合網路的應用。

即便市場分析多認為電子商務市場已趨近飽和，但1997年數據機上網開始普及，而於該年出生的新生兒可視為第一代的網路世代，並將於今年出社會並具備經濟能力。

由此可推斷，目前零售產業的銷售多源自於1997年前出生的新網路世代，展望產業未來十年發展，新世代將扮演重要角色，有望為市場帶來全新面貌與投資機會。

特力集團執行長童至祥提到，特力集團為滿足新形態的購物習慣和年輕世代需求，透過虛實整合方式，串聯線上和線下購物平台與運用數據分析以強化客戶體驗，打造以消費者需求為中心的新零售且全通路的服務模式；2018更與淘寶合作推出智慧門店、特力屋也推出小型智慧門市，及持續加強與客戶的互動，提供嶄新的購物體驗。

勤業眾信報告顯示，去年全球零售業銷售總營收達4.53兆美元，但淨獲利率僅2.3%，低於2017年的3.2%，企業應更重於營業額成長。前250大零售業仍以歐洲業者居多，來自海外業務的營收佔總收入的42.3%。

前十大零售業者聚焦全球市場，平均版圖擴及13個國家，並依據銷售加權、貨幣調整後的綜合數據，發現前十大零售的企業成長超越前250大零售企業，兩方面的營收成長率分別達到6.1%以及5.7%。

報告指出，併購也是目前零售業者營收成長的關鍵因素之一，全球高成長前50大零售業者，平均營收成長相較250大業者快了五倍，主要原因之一便是併購活動，例如成長排名第一的艾伯森（Albertsons）即因2013及2015年分別完成兩件重大收購案而創下佳績。

其餘13個新進榜的企業之中，有三家歷經了大型收購案而帶動營收飆升，另外四家零售企業的有機成長則已突破20%的優勢年成長率，足見併購行為也可視為未來產業的發展重點之一。

營收零售業沃爾瑪電商
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