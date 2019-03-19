蝦皮今年發展新媒體平台 「Shopee LIVE」直播登場

2019-03-19 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



電商蝦皮購物2018年全球訂單數突破6億，年成長高達147%。今年，蝦皮購物將以「新媒體平台」發展，推出「Shopee LIVE」直播，結合影音互動，豐富購物體驗，期許為品牌帶來更多商機。

據資策會台灣消費者網購行為調查，高達六成網購族已將「電商平台」視為獲取產品資訊的優先管道；同時，蝦皮統計，站上部分品類關鍵字在蝦皮的搜尋量已不亞於搜尋媒體，如「衛生紙」的搜尋量，已高於一般媒體三倍，「唇膏」更有七倍之高。此外，蝦皮2018年用戶每周總停留時間已超過2億分鐘。

蝦皮認為，這顯示消費行為改變，以電商為優先搜尋商品資訊入口，電商平台成為「新媒體」已是趨勢，蝦皮持續挹注資源攜品牌打造最佳購物環境，推出Shopee LIVE豐富購物體驗。

蝦皮策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物發展「新媒體平台」成為消費者與品牌第一個接觸點，將從搜尋開始主導整體購物歷程。今年，也延續娛樂互動發展推出Shopee LIVE，持續推升用戶黏著度；攜手品牌結合七國資源，增加跨區域合作，打造最具競爭力的購物環境。

梁日威指出，日前結合蝦皮七國與萊雅集團首創「全球3.8女神節」，單日即帶動品牌訂單衝破60倍，為跨區域合作打響第一役。

蝦皮看準電商成為新影音渠道的優勢、鎖定更精準客群，宣布正式推出Shopee LIVE，結合娛樂、內容、名人三大元素，打造「蝦皮福利社」、「蝦皮大來賓」、「蝦皮占星室」、「賣家直播」節目。蝦皮2月14日試營運上線，已協助品牌賣家每小時平均訂單四倍成長。