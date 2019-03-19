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中光電子公司譜鉅 上海光博會秀新產品

2019-03-19 15:18經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中光電（5371）子公司譜鉅科技將於「2019慕尼黑上海光博會（LASER World of PHOTONICS CHINA 2019）」，展出新型延伸波長的近紅外光譜儀，搭配DLP核心技術延續開發之產品，以「手持式近紅外光譜儀」、「穿透式光譜模組」、「反射式光譜模組」、「光纖式光譜模組」為工具，結合電腦軟體、手機應用程式（ios及Android APP），與各領域應用合作夥伴二次開發或集成系統。

中光電表示，新型的近紅外光譜儀，整合應用於水果糖度分析、穀物檢測、藥品真偽辨別、膚質評估、土壤糞肥檢測與酒、油品、乳製品之液態分析等領域，再搭配大數據應用分析與預測性辨識，使近紅外光譜應用領域更加廣泛，需求也日益增加。

「延伸波長之近紅外光譜儀」為此次展出亮點，中光電指出，由於市售延伸波長之近紅外光譜儀價格不斐，目前僅侷限於科研院校與專業人士使用。譜鉅科技以DLP技術為基礎進行新產品開發，再次讓延伸波長之近紅外光譜儀，相對成本與售價在市場上具有競爭性。

中光電進一步表示，新品尺寸更小於既有產品，且更貼近手持式設備理念，以輕巧、方便、精準與穩定的產品特色，成功擴大市場快篩檢測應用領域。此外，新產品還可透過USB、UART與電腦或人機介面連接，便於工業整合應用，更可透過低功耗藍芽（BLE）可與智慧型手機進行光譜掃描控制與資料接收，若再搭配定性或定量檢測模型之APP與雲端服務，即可成為IoT應用的最佳裝置。

譜鉅的全系列光譜儀產品中，反射式模組、穿透式模組與光纖式模組皆可依需求整合到PAT（Process Analytical Technology）與工業4.0應用，並在人工智慧蓬勃發展的同時，為近紅外光譜儀之快篩檢測領域帶來無限新機遇，並對民生用品與工業快篩檢測技術發掘更多市場商機。

譜鉅將在3月20日至22日，在上海新國際博覽中心慕尼黑上海光博會W4館4246攤位，展出以DLP技術建置之全系列近紅外光譜儀，將為水果檢測、穀物檢測、藥品檢測、膚質檢測、液態檢測等應用領域的專業人士提供溝通平台、演示近紅外光譜快篩分析以作為消費電子與工業檢測的新型應用範疇、落實產品快速掃描、輕便可攜、價格平實、應用廣泛等四大特色，以協助客戶夥伴快速導入快篩分析平台，迅速普及於日常生活中。

譜鉅將於2019慕尼黑上海光博會展出「新型DLP延伸波長之近紅外光譜儀」。圖／中...
譜鉅將於2019慕尼黑上海光博會展出「新型DLP延伸波長之近紅外光譜儀」。圖／中光電提供
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