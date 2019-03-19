中光電子公司譜鉅 上海光博會秀新產品

2019-03-19 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中光電（5371）子公司譜鉅科技將於「2019慕尼黑上海光博會（LASER World of PHOTONICS CHINA 2019）」，展出新型延伸波長的近紅外光譜儀，搭配DLP核心技術延續開發之產品，以「手持式近紅外光譜儀」、「穿透式光譜模組」、「反射式光譜模組」、「光纖式光譜模組」為工具，結合電腦軟體、手機應用程式（ios及Android APP），與各領域應用合作夥伴二次開發或集成系統。

中光電表示，新型的近紅外光譜儀，整合應用於水果糖度分析、穀物檢測、藥品真偽辨別、膚質評估、土壤糞肥檢測與酒、油品、乳製品之液態分析等領域，再搭配大數據應用分析與預測性辨識，使近紅外光譜應用領域更加廣泛，需求也日益增加。

「延伸波長之近紅外光譜儀」為此次展出亮點，中光電指出，由於市售延伸波長之近紅外光譜儀價格不斐，目前僅侷限於科研院校與專業人士使用。譜鉅科技以DLP技術為基礎進行新產品開發，再次讓延伸波長之近紅外光譜儀，相對成本與售價在市場上具有競爭性。

中光電進一步表示，新品尺寸更小於既有產品，且更貼近手持式設備理念，以輕巧、方便、精準與穩定的產品特色，成功擴大市場快篩檢測應用領域。此外，新產品還可透過USB、UART與電腦或人機介面連接，便於工業整合應用，更可透過低功耗藍芽（BLE）可與智慧型手機進行光譜掃描控制與資料接收，若再搭配定性或定量檢測模型之APP與雲端服務，即可成為IoT應用的最佳裝置。

譜鉅的全系列光譜儀產品中，反射式模組、穿透式模組與光纖式模組皆可依需求整合到PAT（Process Analytical Technology）與工業4.0應用，並在人工智慧蓬勃發展的同時，為近紅外光譜儀之快篩檢測領域帶來無限新機遇，並對民生用品與工業快篩檢測技術發掘更多市場商機。