蘋果AppleCare+服務登台 德誼開賣搶頭香

2019-03-19 14:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



遠傳（4904）旗下德誼數位搶得頭香，今（19）日宣布與蘋果原廠同步搶先開賣AppleCare+ 服務專案，最大亮點為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，同時將iPhone、iPad和Apple Watch加入保固範圍。

德誼指出，搶先開賣iPhone、iPad、Apple Watch系列產品AppleCare+服務專案服務，消費者在購買主機當下直接加購AppleCare+服務專案，兩年內將享有兩次以優惠價格（自付額）進行維修的機會，以iPhone XS Max為例，螢幕維修費用動輒超過萬元，若加購AppleCare＋服務專案可以900元自付額進行螢幕維修，相當優惠。

德誼表示，同步推出iPhone系列加購AppleCare+促銷優惠方案，3/31前，在德誼門市購買iPhone及AppleCare+，可享配件組53折起優惠（指定充電盤、螢幕保護貼、UAG保護殼），原價3,940元，特價2,100元。