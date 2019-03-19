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六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

5G商用在即 營運商重視整體擁有成本指標

2019-03-19 14:32經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

今年可以說是5G規模商用元年，DIGITIMES Research分析師吳伯軒歸納分析5G主要趨勢發現，考量多數4G營運商的基礎建設投資還未完全回收，電信設備業者多聚焦在4G/5G協同運作的非獨立式(NSA)網路部署方案，營運商更重視整體擁有成本（Total Cost of Ownership；TCO）指標，網路部署效益最大化為設備商重點訴求。

5G是今年MWC的展出重點，吳伯軒赴巴塞隆納進行深度訪察，歸納分析5G目前的主要趨勢，首先，考量多數4G營運商的基礎建設投資還未完全回收，電信設備業者多聚焦在4G／5G協同運作的非獨立式（NSA）網路部署方案，即是協助營運商在更小的投資成本、更短的部署時間內，能獲得最大的5G網路覆蓋效率，並加速搶進5G市場新商機。

例如華為提出All in one基地台的架設方案，將所有天線／基頻單元模組化後掛在一根站杆上，有利營運商降低設置5G新站點的建置成本，而歐系設備商如愛立信、諾基亞等，則展示只需透過軟體升級，就能在其基地台陣列天線中同時收發4G／5G訊號等，均是滿足營運商重視整體擁有成本（Total Cost of Ownership；TCO）指標下的解決方案。

吳伯軒表示，2019~2020年將以5G增強型行動寬頻（eMBB）應用為主，數據類終端將是滿足其應用場景的要角，尤其5G使用更高頻段傳輸，對於CPE／Gateway／Smallcell等產品的需求較4G LTE世代更加明確，Wi-Fi將作為延伸5G行動寬頻網路覆蓋的重要角色，多數展出的5G數據類終端均已支援Wi-Fi 6／ WiGig等高階傳輸標準。

至於Cloud RAN（Radio Access Network）雖是5G網路設備商另一重要的潛力市場，也是今年台灣網通廠展出的產品重點，但吳伯軒觀察，除新進營運商（如日本Rakuten）及少數指標營運商外，多數傳統電信業者對現階段部署Cloud RAN的態度仍不甚積極，展會期間的議題討論不算熱烈，恐待2020年3GPP Rel-16標準釋出後，市場才會加溫。

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