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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

美半導體不列入中國貿易採購協議 對台半導體較有利

2019-03-19 12:18經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

美國半導體業者告知川普政府，勿將美國半導體列入要求中國擴大購買美國商品和服務的任何協議內。國內半導體業者認為，貿易戰不開打，維持現狀對台灣半導體產業發展最為有利，若未來中國增加對美半導體採購數量，迫使美商業者不得不前往中國設廠，台灣半導體業者恐面臨台灣法規限制與訂單兩難局面。

美中貿易談判如火如荼進行中，先前傳出中國提議未來六年內購買300億美元美國晶片，對美半導體採購金額增加一倍，由於中國半導體產業正要起步發展，仍仰賴歐美半導體關鍵技術，對美國加大採購力道，其實本就是中國所需之部分。

美國半導體業者擔心，中國增加對美採購，反而將迫使美國晶片製造商在中國開設新工廠，進而使中國握有更多控制權。國內半導體業者認為，這樣發展趨勢可能性非常高，先前美方對華為一系列動作後，華為去年底就釋出期望供應鏈成員前往中國設廠，就是明顯一例。

國內半導體測試業者指出，以華為為例，一家公司在國內供應鏈就涵蓋上、中、下游，包括：晶圓代工台積電、封裝日月光、測試的精測、矽智財創意、IC設計的聯發科、瑞昱、聚積、鏡頭CIS的尚立等影響層面廣泛，台灣對中國出口比重高達四成左右，半導體產業占台灣GDP達15%以上，若美中貿易戰真的開打，最受傷恐是台灣而不非美中雙方。

維持現狀的商業模式對台灣半導體發展最為有利，國際IDM大廠持續對台灣半導體釋出委外訂單，中國客戶端在出貨順暢，持續增加對台灣採購數量。

業者擔心，中國增加對美半導體採購，美國半導體前往中國設廠，屆時國內半導體業者恐面臨去與不去中國問題，台灣投審會法規緊箍咒與中國市場訂單兩難局面。

半導體華為貿易戰
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