親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

印巴百年衝突升級！簽署「和平協議」有用嗎？

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

創業家兄弟結盟Money平台 擴大點數經濟布局

2019-03-19 11:24經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）今年將「點數經濟」視為重點策略之一，繼年初攜手中華電信Hami Point後，今（19）日宣布和智能理財一站式平台「Money平台」結盟，迎接新服務上線。創業家表示，透過跟Money平台合作，強化整體點數優惠規模，可望推升新客流量、刺激消費回購度，為多元點數生活圈布局再下一城。

Money旗下四大App包括「CWMoney 理財筆記 App」、「發票集點王」、「存錢小豬公」與「自動繳」，用戶超過500萬。

創業家指出，未來生活市集全站7000多項商品，將進駐Money四大App點數商城，藉Money的App連入生活市集消費，可同時使用生活市集「集集點」和Money「錢管家點數」進行雙重折抵。

創業家看準Money平台多樣化的點數應用場景，與今年建構多元點數生活圈的重點策略相呼應，促成此次合作。創業家總經理廖家欣表示，透過強強聯手Money平台，不僅可快速觸及數百萬理財領域消費族群，Money平台旗下消費者也能直接採購生活市集商品，預期能有效推升新客流量，帶動訂單量提升，創造雙贏局面。

創業家自去年下半年起，開始將點數經濟視為重點，成效頗豐。廖家欣期許，此次攜手Money大力擴展點數經濟市場版圖，今年更期望以建構多元點數生活圈的重點策略，持續擴大與異業夥伴策略結盟，透過多元管道向外拓展新商機，迎戰上半年零售傳統淡季。

創業家為回饋廣大消費者的支持，日前也宣布於生活市集首度推出「321秒購節」，精選「吃貨美食家」、「囤衣收納王」、「智慧生活家」、「戶外玩樂家」等四大專場，商品最低1.3折起，期許打造「線上日常用品第一站」。此次結盟Money平台，創業家同時也期許替321秒購節，注入強勁新動能。

創業家兄弟攜手Money平台擴大多元點數生活圈。圖／創業家提供
創業家兄弟攜手Money平台擴大多元點數生活圈。圖／創業家提供
分享

創業家兄弟中華電信集集
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

名家觀點／數位轉型 以內需帶動外銷

2019-03-19 00:24

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

凱美持 股同欣電近一成

2019-03-18 23:32

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

創造三贏 業者籲易華電組新公司

2019-03-18 23:22

微星今年出貨目標將成長10%以上 業績逐季上揚

2019-03-18 19:07

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

生活市集推321秒購節 iPhone Xs、Switch下殺321元起

2019-03-18 16:18

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

PChome結盟街口 衝刺3月業績

2019-03-18 14:36

躍獅藥局攜手神腦 推線上旗艦店

2019-03-18 14:36

台灣資安大會明登場 趨勢科技搶工業商機

2019-03-18 14:36

台郡擲百億 高雄新廠動土

2019-03-18 14:36

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

愛普去年第4季每股虧1.08元 上市來首度虧損

2019-03-18 10:27

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

投資型保單虧慘了還不知道 金管會要求三項保護措施

2019-03-18 20:41

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

又一家回台！榮成砸70億元加碼台灣

2019-03-18 18:49

「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

2019-03-18 15:59

南山運用AI數據選出客戶 可免體檢並加保

2019-03-18 11:49

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

怎樣報稅最划算 線上試算系統來幫忙

2019-03-18 18:41

三大債市上周全面資金淨流入 高收益債轉吸金16億美元

2019-03-18 19:11

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

勤美集團120億「勤美之森」開發案動工

2019-03-18 11:55

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

台郡擲百億 高雄新廠動土

2019-03-18 14:36

所得稅申報有變動 股票族注意關鍵「94」

2019-03-18 14:36

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

大陸發布34號公告 勤業眾信：免稅條件放寬

2019-03-18 19:32

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

電價凍漲！台電苦往肚裡吞 今年1、2月已虧損102億元

2019-03-18 13:55

台中草悟道商機夯 洲際酒店今動土

2019-03-18 15:17

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top