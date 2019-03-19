創業家兄弟結盟Money平台 擴大點數經濟布局

2019-03-19 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）今年將「點數經濟」視為重點策略之一，繼年初攜手中華電信Hami Point後，今（19）日宣布和智能理財一站式平台「Money平台」結盟，迎接新服務上線。創業家表示，透過跟Money平台合作，強化整體點數優惠規模，可望推升新客流量、刺激消費回購度，為多元點數生活圈布局再下一城。

Money旗下四大App包括「CWMoney 理財筆記 App」、「發票集點王」、「存錢小豬公」與「自動繳」，用戶超過500萬。

創業家指出，未來生活市集全站7000多項商品，將進駐Money四大App點數商城，藉Money的App連入生活市集消費，可同時使用生活市集「集集點」和Money「錢管家點數」進行雙重折抵。

創業家看準Money平台多樣化的點數應用場景，與今年建構多元點數生活圈的重點策略相呼應，促成此次合作。創業家總經理廖家欣表示，透過強強聯手Money平台，不僅可快速觸及數百萬理財領域消費族群，Money平台旗下消費者也能直接採購生活市集商品，預期能有效推升新客流量，帶動訂單量提升，創造雙贏局面。

創業家自去年下半年起，開始將點數經濟視為重點，成效頗豐。廖家欣期許，此次攜手Money大力擴展點數經濟市場版圖，今年更期望以建構多元點數生活圈的重點策略，持續擴大與異業夥伴策略結盟，透過多元管道向外拓展新商機，迎戰上半年零售傳統淡季。