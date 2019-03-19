凱基證券投資論壇：系統性利空將創造績優個股最佳買點

2019-03-19 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



凱基證券昨（18）日舉辦「2019年凱基證券投資論壇」，邀請19家市值總計超過9,300億元的相關上市櫃公司與凱基證券近250位海內外投資機構法人出席，分享營運展望以掌握最新的投資契機。展望今年，凱基證券認為雖因科技業與非科技產業連續兩年衰退的影響，加上美中貿易戰加深總體經濟走緩的風險，預期2019上半年度整體股市恐難樂觀，但此系統性的利空卻可創造出許多績優個股更好的買點。

凱基證券特別關注具有新產品規格升級或滲透率提高的六大亮點科技產業，包含5G將帶動印刷電路板、天線與基地台等相關產品規格升級；網路流量成長而帶動資料中心的擴建需求；手機產業往全螢幕與OLED升級帶動COF與TDDI等相關零組件的需求；AI的應用領域逐漸擴大，並由語音助理、圖像辨識、智能翻譯與掃地機器人等初步應用，逐漸擴及至自駕車、工業機器人、智慧理財顧問等高端領域，台廠的機會則在半導體；以及電動車與自動駕駛之滲透率逐年提高將增強汽車電子的應用。

在非科技股部分，凱基證券則特別偏好塑化與水泥等原物料類股，主因中國於日前已宣布將採取刺激經濟措施並加大基礎建設支出的投放力道，預料六至九個月後將反映在原物料相關需求上，有利下半年原物料的價格表現。

除此亦看好部分零售與醫材等內需類股，主因這兩項較不容易受到未來景氣走緩與美中貿易戰的潛在衝擊。