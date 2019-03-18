美林調高國巨評價 目標價升至331元

2019-03-18 23:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】美林證券出具報告表示，被動元件連續於今年1、2季跌價趨勢確立，不過下半年進入旺季，報價可望趨穩，有利國巨（2327）產品單價（ASP）表現，加上突出的股息殖利率，針對國巨評價採用更高的八倍本益比，未來12個月目標價由311元上調到331元。

國巨18日收341元，美林目標價隱含下跌空間。目前美林給國巨的評級為「中立」。

美林表示，國巨日前公布去年第4季營益率大減，凸顯需求疲弱及偏高的費用支出。不論與美林或市場財測比較，國巨表現都不如預期，由於今年上半年的跌價風險仍大，預期國巨表現持續承壓。

美林預估，被動元件價格在去年第4季季減10%後，今年1、2季將再跌27%、10%，同樣是MLCC大廠的華新科，日前展望第1季跌價也至少有20%。美林說，國巨首季毛利率可能因此掉到38.3%，不過拉長時間，此一數字仍處於高檔水準。

進一步放眼下半年，由於電子產品啟動拉貨，美林認為，國巨ASP、毛利應該都會改善，特別是今年的資本支出，由去年的百億元降至35億元。

就股價而言，國巨派發每股45元現金股利，盈餘派發率達到58%，高於美林預期的50%，有利下檔支撐。