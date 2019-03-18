京元電、精華 外資升價

2019-03-18 22:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】台股昨（18）日大漲攻高，京元電（2449）分別受里昂及滙豐證券升評、升價，股價爆量強漲8%，躍居盤面人氣焦點；滙豐同時發布報告指出，看好精華產品組合優化，今年獲利將優於預期，調高目標價至720元，喊出外資新天價。

里昂此次將京元電評級由「賣出」升至「買進」，目標價自16元提高到29元；滙豐重申京元電「持有」，目標價24元調高到26元，精華評級則為「買進」。

里昂表示，京元電切入5G數據機發展，將在原有的晶圓代工及封測業務外創造新成長。據法人分析，目前京元電5G晶片測試拿下華為、英特爾、聯發科及高通訂單，出貨熱潮將帶動京元電吃下初期建設商機。

里昂進一步分析，京元電若維持客戶結盟，未來三到五年，可望成為大陸5G建設的主要夥伴，因此翻轉先前半導體景氣悲觀的看法，大幅上調京元電預測。

滙豐表示，華為很可能是京元電今年成長的最大動力，過去幾周，京元電來自海思的訂單轉強，下半年還會倍增；滙豐據此調高京元電今、明年營收預估2%、4%，每股純益（EPS）分別由2.02元、2.3元，提高到2.15元、2.49元。

值得注意是，京元電在消息帶動下，本益比已攀上五年高點，滙豐認為此時不適合積極布局，建議拉回測低再留意。

精華公布去年第4季獲利4.2億元，低於滙豐財測，但全年表現符合預期，同時公司宣布派發每股26.5元現金股利，盈餘配發率達77%，潛在殖利率超過4.6%。

滙豐指出，精華主要美系客戶Hubble，訂單能見度仍低，不過經過組合調整，預估Hubble貢獻精華第1季營收比重，將由去年同期的14%降到6%，毛利率也可望因此由去年的36%，提高到38%，若加計日圓升值帶動報價，毛利提升幅度還會更高。

滙豐重估精華今、明年EPS，微幅降至35.24元、38.03元，仍高於市場預期。