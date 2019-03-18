躍獅攜手神腦 打造全台首間O2O線上藥局

2019-03-18 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



躍獅連鎖藥局18日宣布，與神腦國際策略結盟，全台第一間藥局自有品牌O2O線上旗艦店正式上線，將從以處方箋領藥為服務內容、轉型成為「社區健康顧問」的思維領先者。

躍獅連鎖藥局首間線上旗艦店選擇與神腦線上合作，以「躍獅嚴選」為概念，由藥師、營養師、護理師組成的核心團隊，嚴選優質商品，專業照護民眾健康。未來躍獅連鎖藥局更將用「民眾生活場景運用智慧化」的科技力，引領傳統的藥局產業打破框架前進。

躍獅與神腦國際策略結盟，首創全台第一間藥局自有品牌O2O線上旗艦店，雙強聯手，從更廣泛的消費市場面向思考民眾需求，為傳統的藥局產業創新求變、創造價值。

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，因應社會老化趨勢，藥局在民眾健康上扮演的角色越來越吃重。自去年五月起，躍獅連鎖藥局與盛弘醫藥集團、敏盛醫院共同打造完整的健康生態圈，現在藉由神腦策略聯盟，讓服務範圍擴大。

神腦創新事業部總經理 張鈿浤表示，過去三年，神腦在系統上大翻新、全體同仁思想大改造，現在，神腦的新『店』商能提供消費者更生活化、全方位的服務，躍獅也能藉此擴大服務範圍，落實成為全台民眾的社區健康顧問。

神腦新「店」商以帶給消費者更便利的生活為目標，透過跨業、通路、平台合作，提供更多元的商品與服務，與躍獅連鎖藥局的策略結盟讓我們對未來充滿信心，期待更多合作夥伴一起加入。