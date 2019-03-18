台灣之星強調5G發展決心 籲5G釋照讓小業者可公平競爭

2019-03-18 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣之星表示，不缺席5G服務，已經攜手諾基亞建構5G環境，更呼籲政府5G釋照規則，訂下頻譜取得上限，要讓小業者可以公平競爭。

台灣之星強調，一直以來在4G市場扮演關鍵角色，破除市場長久以來的壟斷態勢，成為制衡三大電信的關鍵力量，取得頻寬也積極建設，不像其他業者頻寬閒置率高達二到三成。

去年台灣面對499低價吃到飽衝擊，電信三雄及亞太電信營收及獲利衰退，台灣之星表示，去年營收為 134.7億，逆勢成長10%，其中行動營收為106.1億，年增13%，連續3年雙位數成長，成功達成全年EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利） 轉正，虧損也大幅縮小。

面對5G時代，台灣之星宣示，對於5G發展決心，擁抱人工智慧跟物聯網，要在5G實現跳躍式的爆發力，縮小與三大電信間的差距。

台灣之星總經理賴弦五表示，過去政府與電信業主管機關開放新技術執照，防止三大電信囊括關鍵頻率資源，3G釋出五張，4G也限制得標上限，讓4G有五家業者。

面對5G釋照進入倒數，台灣之星呼籲，政府應在5G核心的3.5GHz 頻段訂定合理，並讓小業者得以公平競爭的頻率競標上限，確保促進競爭政策的延續。

賴弦五說明，政府與電信業主管機關為避免頻率資源被少數大型業者所壟斷， 進而損害消費者權益，並影響國家行動通信與周邊產業的長期發展，每次開放新技術執照時，都會防止三大電信囊括關鍵頻率資源。

過去3G 執照開放競標時，一次釋出5張特許執照，刻意引進兩家新進業者，4G首波執照競標時，總共釋出上下行各 135MHz 頻寬，但限制單一業者得標上限為35MHz， 確保有 30MHz能讓三大電信以外的業者有機會得標。

面對5G首波頻率競標倒數，台灣之星呼籲，政府與電信業主管機關應秉持過往歷代行動通訊釋照的一貫政策目標，在5G核心 3.5GHz頻段訂定合理、並讓小業者得以公平競爭的頻率競標上限，確保促進競爭政策的延續，不讓三大電信的利益凌駕在消費者權益與數位經濟發展之上。

台灣之星強調，5G第一次釋照及頻率競標結果對於國家整體經濟影響遠大於 2G、3G 與 4G，若讓三大電信挾帶市場主導優勢，影響遊戲規則、排除有效競爭，結果導致核心頻段集中於大型業者，不旦悖離國家一貫的政策，更不利於電信產業的健全發展，從而將有 損消費者權益並阻礙數位經濟發展。

隨著5G即將到來，台灣之星強調，繼2月攜手諾基亞 NOKIA 深化 5G 部署後，18日再宣布雙方進一步完成「虛擬實境全景(Virtual Reality 360, VR 360)寬頻影像應用」與「擴 增實境(Augmented Reality, AR)工業應用」 ，於實驗室構建具大頻寬、高速率與低延遲通訊特點的 5G 網路環境，滿足 VR 應用高速傳輸速度的需求；同時，在「AR 工業應用」中導入邊緣運算的概 念，運用虛擬化行動邊緣運算伺服器( vMEC)，在本地即時處理數據，節省往返核心網路時間，為「未來工業」發展提前做好準備。