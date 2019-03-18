親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

旅客注意！長榮、立榮桃機截止報到時間調整為起飛前一小時

荷蘭烏特勒支槍案！槍手電車上開火數人傷

微星今年出貨目標將成長10%以上 業績逐季上揚

2019-03-18 19:07經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

微星在全球電競曲面監視器排名坐二望一、桌上型電競是前三大、中高階電競筆電則為前兩大，該公司行銷總監程惠正今（18）日表示，2019年微星所有產品出貨量將年增10%以上，其中以曲面電競成長性最佳，要超越產業平均水準，即年增30%以上為目標。

由於輝達（NVIDIA）已推出RTX 1660Ti低階顯示卡，定位是入門產品，目前鋪貨數量較大，程惠正說，隨著新顯示卡開始鋪貨，預期2019年業績將是一季比季好，第2季有機會淡季不淡。

程惠正表示，全球PC市場雖然衰退，但電競市場是一直在成長，2019年預估全球類電競加電競筆電的出貨量達800萬台，微星目標是400萬台的高階市場，目標出貨量2019年仍能個位數成長。

他強調，微星以出貨1,500美元以上的高階電競筆電為主，或是1,000至1,500美元的中高階電競筆電，該公司在中高階電競筆電是全球前兩大，這也使得微星電競筆電平均出貨單價達到1,600美元，對推升營收與獲利，將有正面幫助，甚至市調機構預估，微星九成以上營收都是來自電競產品。

在其他產品方面，微星資深經理楊子瑩表示，微星曲面電競在加拿大、美國、挪威、荷蘭、秘魯、智利、日本與菲律賓等，都是第一名。比利時、德國、法國、台灣、捷克、土耳其、南韓與澳洲則為第二名，使得微星曲面電競在全球排名，介在第一名的三星，以及第三名的冠捷之間。

微星2018年在曲面電競出貨量成長100%，2019年產業平均水準，是要成長30%，該公司將以優於平均水準為目標。

在高階電競桌機方面，即1,000美元以上，她說，微星在北歐、荷蘭與瑞典都是第一、美國第三、義大利與西班牙是前兩大，法國與德國是前三大，台灣是第一、俄羅斯是第三，接下來將深耕東南亞市場。

程惠正說，微星經營電競已經33年，在電競筆電的基礎上，很多粉絲要求微星提供監視器、滑鼠、耳機、鍵盤，甚至是機殼等各類周邊商品，甚至新推出的電競椅，也是全球缺貨，因此，2019年微星在電競周邊的成長力道，仍持續非常強勁。

微星行銷總監程惠正。 記者蕭君暉／攝影
微星行銷總監程惠正。 記者蕭君暉／攝影
分享

電競筆電微星顯示卡
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

生活市集推321秒購節 iPhone Xs、Switch下殺321元起

2019-03-18 16:18

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

PChome結盟街口 衝刺3月業績

2019-03-18 14:36

躍獅藥局攜手神腦 推線上旗艦店

2019-03-18 14:36

台灣資安大會明登場 趨勢科技搶工業商機

2019-03-18 14:36

台郡擲百億 高雄新廠動土

2019-03-18 14:36

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

愛普去年第4季每股虧1.08元 上市來首度虧損

2019-03-18 10:27

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

KKday CEO專訪／太座一句話 孵出準獨角獸

2019-03-18 00:46

企業生日快樂／宏正自創品牌 放眼全球

2019-03-18 00:45

企業生日快樂／宏正牛棚計畫 培育人才

2019-03-18 00:42

企業生日快樂／宏正提升產品價值 衝高毛利

2019-03-18 00:42

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

大立光7P三鏡頭放量 成長主力

2019-03-17 23:31

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

影／鴻海與高市府簽合作備忘錄 打造「AI高雄智慧工農」

2019-03-17 16:38

郭台銘邀韓國瑜直播 下午4點開始

2019-03-17 14:39

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

金控股今年現金股利估逾1,500億元 史上次高

2019-03-17 23:12

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

政府用嘴幫人民加薪？ 1月平均總薪資近10萬 誰沾到邊了？

2019-03-18 10:00

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

2019-03-18 15:59

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52

外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

台幹福音 陸個所稅有六年豁免期

2019-03-17 22:57

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20

小影城突圍 進駐商場 培養鐵粉

2019-03-17 23:09

勤美集團120億「勤美之森」開發案動工

2019-03-18 11:55

大立光7P三鏡頭放量 成長主力

2019-03-17 23:31

電價凍漲！台電苦往肚裡吞 今年1、2月已虧損102億元

2019-03-18 13:55

細胞治療定價 拚月底拍板

2019-03-17 23:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top