微星今年出貨目標將成長10%以上 業績逐季上揚

2019-03-18 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星在全球電競曲面監視器排名坐二望一、桌上型電競是前三大、中高階電競筆電則為前兩大，該公司行銷總監程惠正今（18）日表示，2019年微星所有產品出貨量將年增10%以上，其中以曲面電競成長性最佳，要超越產業平均水準，即年增30%以上為目標。

由於輝達（NVIDIA）已推出RTX 1660Ti低階顯示卡，定位是入門產品，目前鋪貨數量較大，程惠正說，隨著新顯示卡開始鋪貨，預期2019年業績將是一季比季好，第2季有機會淡季不淡。

程惠正表示，全球PC市場雖然衰退，但電競市場是一直在成長，2019年預估全球類電競加電競筆電的出貨量達800萬台，微星目標是400萬台的高階市場，目標出貨量2019年仍能個位數成長。

他強調，微星以出貨1,500美元以上的高階電競筆電為主，或是1,000至1,500美元的中高階電競筆電，該公司在中高階電競筆電是全球前兩大，這也使得微星電競筆電平均出貨單價達到1,600美元，對推升營收與獲利，將有正面幫助，甚至市調機構預估，微星九成以上營收都是來自電競產品。

在其他產品方面，微星資深經理楊子瑩表示，微星曲面電競在加拿大、美國、挪威、荷蘭、秘魯、智利、日本與菲律賓等，都是第一名。比利時、德國、法國、台灣、捷克、土耳其、南韓與澳洲則為第二名，使得微星曲面電競在全球排名，介在第一名的三星，以及第三名的冠捷之間。

微星2018年在曲面電競出貨量成長100%，2019年產業平均水準，是要成長30%，該公司將以優於平均水準為目標。

在高階電競桌機方面，即1,000美元以上，她說，微星在北歐、荷蘭與瑞典都是第一、美國第三、義大利與西班牙是前兩大，法國與德國是前三大，台灣是第一、俄羅斯是第三，接下來將深耕東南亞市場。