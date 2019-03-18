南部砂石喊漲 公平會近期約談業者

2019-03-18 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



南部砂石喊漲，公平會密切注意。公平會今（18）日表示，目前正針對砂石業者及預拌混凝土業者所提資料勾稽比對中，確認是否有聯合漲價行為，近期也將密集約談砂石及預拌混凝土業者。

公平會表示，針對南部砂石漲價情形，去年12月28日就已立案調查，相關作為包括發函警示業者、實地履勘、發函南部地區52家砂石業者及34家預拌混凝土業者提供相關資料、先行約談較具規模之預拌混凝土業者、以及函請相關機關提供資料等。

另外今年3月8日也針對砂石、預拌混凝土公會及業者辦理2場「倡議競爭及禁止聯合調漲砂石/預拌混凝土價格」座談會，向業者當場宣示禁止聯合行為，倘經查獲相關違法事證，將予以嚴懲。

公平會表示，目前正針對52家砂石業者及34家預拌混凝土業者所提資料，進行勾稽比對中，以研析業者是否有聯合調漲價格之違反公平交易法行為，並將於近期密集約談砂石及預拌混凝土業者，持續加強產銷資訊蒐集，隨時主動進行實地訪查及約談等調查程序，倘查獲違法之具體事證，即依公平交易法相關規定加以嚴懲，以維護市場競爭秩序。

依公平交易法第40條規定，公平會對於違反聯合行為禁制規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣10萬元以上5,000萬元以下罰鍰。有情節重大者，尚得處該事業上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰。