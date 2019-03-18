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荷蘭烏特勒支槍案！槍手電車上開火數人傷

創業超新星│癱瘓者福音 機器人助站立行走

2019-03-18 18:52經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

被醫生宣告下半身癱瘓的人，有機會再站立行走嗎？台灣新創團隊福寶科技，耗時三年研發「外骨骼行動輔具機器人」，幫助下半身脊損傷者站立行走，於2016年獲得全球百大科技研發獎。

機器人
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