親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

全球併購方興未艾 科技相關基金有神助

2019-03-18 17:19經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

近期科技股利多頻傳，包括資安廠商F5 Networks宣布以6.7億美元併購NGINX，Nvidia同意以69億美元收購晶片製造商MellanoxTechnologies，此外，晶片大廠Broadcom挾財報利多大漲近一成至歷史新高，激勵那斯達克指數週線大漲3.81%，創去年11月以來最大週線漲幅，費城半導體指數更大漲5.64%。法人認為，科技股後續仍有併購題材，有利美國科技相關基金。

根據Dealogic統計至3月15日止，今年以來全球併購活動交易金額為6,479億美元，其中醫療產業的1,657億美元、居各產業之冠，科技產業併購交易金額為1,392.7億美元、緊追其後，科技產業併購活動較2018年同期的1,379.8億美元增加。

富蘭克林證券投顧表示，雖然近期全球併購活動有略為增溫跡象，但就季度規模來看，今年第1季併購交易規模連續第4季下滑，並未有過熱跡象，歷史經驗顯示股市多頭末期常會伴隨著併購活動熱絡甚至創新高的跡象，預期未來仍有更多併購交易，有助推升股市表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Johnson Curtis）認為，儘管總體經濟與政治雜音眾多，但科技產業中不乏較具明確成長動能的題材，尤其看好企業數位化轉型趨勢下的投資商機，相關投資主題包括人工智慧、雲端運算、電子商務等。

以人工智慧為例，根據研究暨顧問機構IDC預估，全球企業AI相關支出將強勁成長，2022年將達776億美元，掌握大量數據的電子商務及社交網路龍頭，軟體即服務(SaaS)及擁有大量獨特數據的應用軟體公司，協助企業導入人工智慧的服務公司均為此趨勢的受惠者。

富蘭克林坦伯頓全球基金經理人狄倫．博（Dylan Ball）表示，通常股市多頭是在投資人非理性榮景及併購活動高度熱絡的環境中結束，目前並沒有看到這樣的現象，基於經濟與政治面考量，預期歐洲併購活動將轉趨熱絡。

狄倫．博指出，近期歐盟否決德國西門子與法國阿爾斯通集團旗下鐵路事業的合併案，理由是擔心將造成壟斷並扼殺公平競爭，但德國總理梅克爾和法國總統馬克宏已表達希望推動該案進行。雖然這兩家公司是歐洲區域內的製造業龍頭，但兩者仍無法在世界舞台上跟中國或美國製造巨擘競爭。我們認為歐洲當局已體認到需要協助歐洲當地龍頭企業藉由併購活動來提升競爭力，方能與跟美國或中國企業相抗衡，預期這將帶動跨境併購活動回升，尤其是在金融、公用事業與通訊服務產業。

併購人工智慧
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

生活市集推321秒購節 iPhone Xs、Switch下殺321元起

2019-03-18 16:18

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

PChome結盟街口 衝刺3月業績

2019-03-18 14:36

躍獅藥局攜手神腦 推線上旗艦店

2019-03-18 14:36

台灣資安大會明登場 趨勢科技搶工業商機

2019-03-18 14:36

台郡擲百億 高雄新廠動土

2019-03-18 14:36

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

愛普去年第4季每股虧1.08元 上市來首度虧損

2019-03-18 10:27

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

KKday CEO專訪／太座一句話 孵出準獨角獸

2019-03-18 00:46

企業生日快樂／宏正自創品牌 放眼全球

2019-03-18 00:45

企業生日快樂／宏正牛棚計畫 培育人才

2019-03-18 00:42

企業生日快樂／宏正提升產品價值 衝高毛利

2019-03-18 00:42

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

大立光7P三鏡頭放量 成長主力

2019-03-17 23:31

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

影／鴻海與高市府簽合作備忘錄 打造「AI高雄智慧工農」

2019-03-17 16:38

郭台銘邀韓國瑜直播 下午4點開始

2019-03-17 14:39

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33

金控股今年現金股利估逾1,500億元 史上次高

2019-03-17 23:12

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

政府用嘴幫人民加薪？ 1月平均總薪資近10萬 誰沾到邊了？

2019-03-18 10:00

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

2019-03-18 15:59

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01

明年新版身分證有玄機？ 這個號碼代表跨性別

2019-03-18 11:50

千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52

影／郭台銘會韓國瑜 大啃玉米

2019-03-17 19:11

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

台幹福音 陸個所稅有六年豁免期

2019-03-17 22:57

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top