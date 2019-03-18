全球併購方興未艾 科技相關基金有神助

2019-03-18 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



近期科技股利多頻傳，包括資安廠商F5 Networks宣布以6.7億美元併購NGINX，Nvidia同意以69億美元收購晶片製造商MellanoxTechnologies，此外，晶片大廠Broadcom挾財報利多大漲近一成至歷史新高，激勵那斯達克指數週線大漲3.81%，創去年11月以來最大週線漲幅，費城半導體指數更大漲5.64%。法人認為，科技股後續仍有併購題材，有利美國科技相關基金。

根據Dealogic統計至3月15日止，今年以來全球併購活動交易金額為6,479億美元，其中醫療產業的1,657億美元、居各產業之冠，科技產業併購交易金額為1,392.7億美元、緊追其後，科技產業併購活動較2018年同期的1,379.8億美元增加。

富蘭克林證券投顧表示，雖然近期全球併購活動有略為增溫跡象，但就季度規模來看，今年第1季併購交易規模連續第4季下滑，並未有過熱跡象，歷史經驗顯示股市多頭末期常會伴隨著併購活動熱絡甚至創新高的跡象，預期未來仍有更多併購交易，有助推升股市表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Johnson Curtis）認為，儘管總體經濟與政治雜音眾多，但科技產業中不乏較具明確成長動能的題材，尤其看好企業數位化轉型趨勢下的投資商機，相關投資主題包括人工智慧、雲端運算、電子商務等。

以人工智慧為例，根據研究暨顧問機構IDC預估，全球企業AI相關支出將強勁成長，2022年將達776億美元，掌握大量數據的電子商務及社交網路龍頭，軟體即服務(SaaS)及擁有大量獨特數據的應用軟體公司，協助企業導入人工智慧的服務公司均為此趨勢的受惠者。

富蘭克林坦伯頓全球基金經理人狄倫．博（Dylan Ball）表示，通常股市多頭是在投資人非理性榮景及併購活動高度熱絡的環境中結束，目前並沒有看到這樣的現象，基於經濟與政治面考量，預期歐洲併購活動將轉趨熱絡。

狄倫．博指出，近期歐盟否決德國西門子與法國阿爾斯通集團旗下鐵路事業的合併案，理由是擔心將造成壟斷並扼殺公平競爭，但德國總理梅克爾和法國總統馬克宏已表達希望推動該案進行。雖然這兩家公司是歐洲區域內的製造業龍頭，但兩者仍無法在世界舞台上跟中國或美國製造巨擘競爭。我們認為歐洲當局已體認到需要協助歐洲當地龍頭企業藉由併購活動來提升競爭力，方能與跟美國或中國企業相抗衡，預期這將帶動跨境併購活動回升，尤其是在金融、公用事業與通訊服務產業。