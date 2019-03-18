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數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

全球唯一 UL率先支援高通無線快充技術認證

2019-03-18 16:19經濟日報 記者張義宮╱即時報導

在2019 西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)上，全球主要行動通訊晶片供應商高通發表支援無線快充的Qualcomm Quick Charge技術，並推出納入Qi 相容性的測試認證計畫。Quick Charge的合規認證計畫由國際安全科學機構 UL負責監管，此次加入了無線充電以及 Qi 標準測試，UL不僅是無線充電聯盟WPC 認可的測試實驗室，也是全球唯一可支援高通最新無線快充解決方案的認證機構。

UL副總裁暨電子科技產業亞太區總經理于秀坤表示，根據市場研究報告指出，2018至2025年之間 ，全球無線充電市場可望以60.22% 的年複合成長率增加至2025年的 1,453 億美元。UL在無線充電領域累積豐富經驗，服務範圍也非常廣泛，現在更成為全球首家支援Qualcomm最新無線快充技術的測試認證機構，我們無疑地將是企業搶攻龐大無線快速充電大餅時，不可或缺的策略夥伴。

高通此次將快充技術套用在無線充電板中，並提供向下的相容性和未來的發展性，讓使用這項新標準的無線充電板可以搭配過去的Qualcomm Quick Charge 2.0、3.0、4 和 4+ 充電器，落實無線快充的廣泛應用。而能同時支援快充Quick Charge和無線充電Qi標準測試認證的UL，自然是業者快速打進全球無線快充生態系統的終極跳板。

Qi 是目前主流的無線充電技術標準，UL在日本伊勢和大陸東莞實驗室早已獲WPC認可，可提供Qi相關服務，從產品研發階段的技術諮詢，到產品上市前的測試認證等。此外，無線裝置欲在市場銷售，必須符合當地國家和地區的法規要求，如電氣安全、電磁相容性、無線規範、化學、能效等。此時，UL 2738小型無線充電設備安全標準與測試服務、UL/EN/IEC 62368-1視聽、消費電子、資通科技類產品安全標準與測試服務，以及 UL 涵蓋多國認證團隊提供的一站式解決方案，就能發揮讓業者一舉躍升國際的最大助力。

電池快充技術已成為各家手持裝置廠商的必爭之地，如何讓電池在穩定的狀況下完成快速充電，成為各大廠的棘手挑戰。UL與高通的合作早從2014年的Quick Charge 2.0時期開始，並為其授權的測試認證實驗室。最新版的Quick Charge 4與4+技術，可讓終端裝置在短短15分鐘內就可從0%充到50%的電量，除了可延長電池使用的時間，加強安全性，並延伸支援無線快充。

目前 UL服務已橫跨無線充電的價值鏈，包含發射器 (TX) 和接收器 (RX) 控制器IC晶片、電池、裝置與配件、無線充電板和其搭配的充電器等測試與認證，可滿足業界在無線充電裝置檢測方面的高度需求。尤其 UL 可依照應用環境不同，提供客製化的無線充電專業認證服務，讓製造商在UL實驗室完成所有的測試認證，大幅縮短產品進入消費市場的時間。

無線充電高通
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