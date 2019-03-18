亞太電、台肥合作智慧養殖 科技養蝦池可望創產量高峰

2019-03-18 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



亞太電(3682) 與台肥合作導入「智慧養殖水質監測服務」，目前在台肥花蓮深層海水園區(D-Park園區)的白蝦養殖，就是透過亞太電物聯網創新技術，對園區的養殖水質環境進行24小時不間斷的智慧監控，透過物聯網的智慧監測，全方位提升現場人員的工作效率，有效節省工作時間與災損達30%，大幅提升整體品質與產量大幅提升，科技養蝦池可望創產量高峰。

亞太電指出，台灣養殖產業面臨多重困境，包括極端氣候、勞動力不足、經驗無法傳承、產能無法提升、產銷履歷推動不易等，亞太電跨足智慧養殖服務，使用太陽能電力、水質感測進行24小時監控、延長預警反應時間、降低重大風險與災損，同時利用手機APP介面，簡化管理養殖程序。

亞太電表示，為解決養殖產業所面臨的困境，深知水質絕對是水產放養成功與否的關鍵，透過物聯網裝置的資訊收集，有效的提升白蝦產能與育成率，大幅提高業者營收。相較於傳統的純人工養殖方式，物聯網感測器的引進，更可將前人寶貴的養殖經驗數據化，有效的傳承給下一代，幫助下一代快速上手。

亞太電說，台肥是國內最大肥料生產廠家，約占國內總需求量7成以上，民營化後，推動多元經營，積極朝深層海水、不動產開發等事業發展。台肥推動「深層海水」事業，特別是以東岸太平洋662公尺深的海洋深層水養殖白蝦，並希望藉由智慧養殖，朝向高育成率提升產能，透由亞太電的智慧養殖解決方案，能夠確保24小時取得現場數據，觀察水質變化與進行大數據之統計與分析，並可提供養殖漁業更具經濟效益的養殖飼料，及漁池環境改善資材，進而達成高產量高產值目標。

根據聯合國糧食及農業組織年報，預計到2030年，水產養殖產量將占全世界食用魚供應量達62%。水產養殖需求與日俱增，全球發展高密度養殖將成趨勢，亞太電強調，與台肥的合作案，絕對是未來科技養殖最佳解決方案。