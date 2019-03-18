5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

全球第五代行動通訊（5G）商轉倒數計時，電信設備三巨頭-華為、諾基亞、愛立信已拿下全球超過70張商用網路合約，近期積極下單台廠備料出貨，鴻海與集團旗下台揚是最大贏家；PCB廠楠梓電、先豐也取得華為等指標廠5G訂單，元件廠昇達科等業者同步趕上此波商機。

5G是現階段最受矚目的科技業新應用，業界普遍看好將引爆龐大商機。隨供應鏈陸續出貨，宣告喊了多年的5G商機正式成真。

據統計，美國、南韓、日本、中國大陸等超過21個國家、總計近40家電信營運商，將在今年底前推出5G商用服務，同時已發出超過70張的商用合約，其中，華為是目前最大贏家，取得34張商用合約，諾基亞21張居次，愛立信18張。

三大電信設備商取得大量合約，近期積極對台灣相關供應鏈拉貨。法人觀察，基地台周邊、後置網路等系統元件類產品已經開始出貨，第二季起鴻海等基地台代工廠商也可望開始出貨。

鴻海集團旗下台揚也是此波5G零件啟動拉貨的受惠廠。台揚除了是國際電信設備廠的供應商以外，總經理顏信介看好未來無線接入網將走入虛擬化趨勢，掀起基地台革命，打開電信基地台白牌商機，台揚布局5G RRU、RRH可望受惠，已經與客戶簽約，今年相關效益將發酵。

楠梓電透過旗下滬士電子，打入華為、愛立信等5G關鍵設備廠供應鏈；主攻利基型領域的先豐也將受惠此波5G零組件拉貨。

滬士電證實，旗下5G用PCB板已小量出貨，分析師估計，該公司產品應用於華為、愛立信等知名客戶比重大，5G相關業務占比約62.7%，在同業中占比最高，也是純度相對高的5G概念股。

此波拉貨也讓台灣中小型廠商冒出頭，昇達科耕耘微波高頻元件設計製造，順勢打進華為、愛立信供應鏈，昇達科總經理吳東義預告，客戶自3月起開始帶量拉貨，單月來自5G產品貢獻營收達5%。

法人分析，5G網路商機從基地台等基礎建設開始，包括5G基礎建設（基地台、後置網路及核心網路），看好下半年將是基地台及後置骨幹網路的建設高峰， 今年底至明年則將啟動路由器等用戶端設備，手機等終端設備拉貨潮。