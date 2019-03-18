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Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新報告統計，由於包含智慧型手機在內的大部分終端市場需求疲乏的現象，導致先進製程發展驅動力道下滑，晶圓代工業者今年第1季面臨相當嚴峻的挑戰，預估第1季全球晶圓代工總產值146.2億美元，年減16%；市占率排名前三名依序是台積電(2330)、三星、格羅方德；台積電首季市占率48.1%，但季營收年減近18%。

拓墣產業研究院指出，今年第1季晶圓代工業者排名與去年同期相比變化不大，僅力晶因12吋代工需求下滑而面臨被高塔半導體反超的風險，觀察前十大晶圓代工業者第季的表現，包括台積電、三星(Samsung LSI)、格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)、聯電、中芯、力晶等業者，因12吋晶圓代工市場需求疲軟，導致第1季營收表現較去年同期下滑幅度都來到兩位數。

反觀以8吋晶圓代工為主要業務的高塔半導體(TowerJazz)、世界先進、華虹半導體(Hua Hong)、東部高科(Dongbu HiTek)等業者，儘管因為8吋晶圓代工產能供不應求的現象已漸舒緩，年成長率表現不如去年同期亮眼，但相較於以12吋為主力的晶圓代工廠第1季兩位數的衰退幅度，可以說在半導體市場相對不景氣的第1季中穩住陣腳。

市占率第一的台積電雖在第1季雖然受到光阻液事件導致晶圓報廢、重要智慧型手機客戶銷售不如預期及加密貨幣熱潮消退等影響，但依舊穩居晶圓代工產業的龍頭寶座。

展望台積電今年市況，除原本應在第1季出貨的訂單延後至第2季外，與海思、高通、蘋果、超微等客戶間的合作也將陸續貢獻營收，因此營收有望從第1季的谷底逐季攀升。

三星在年上半年將晶圓代工業務切割獨立後，雖因為自家System LSI的挹注，市占率排名第二。但根據估算，三星來自外部客戶的營收僅約4成左右。三星近年力推多專案晶圓服務(Multi-Project Wafer，MPW)，除積極對外爭取先進製程的服務外，位於韓國器興(Giheung)的8吋產線也將對三星的晶圓代工營收逐步貢獻，三星目標在2023年前拿下25%的市場占有率。

展望今年，全球晶圓代工產業總產值將逼近700億美元大關。但今年第1季影響市場需求的雜音不斷，除受到傳統淡季影響外，消費性產品需求疲軟、庫存水位偏高、車市需求下滑、Intel CPU缺貨及中國經濟成長降速等因素外，美中貿易衝突更為全球市場埋下極大的不確定性，若全球政經情勢在上半年無法明顯好轉，對於今年全球晶圓代工產業的看法將轉趨保守，甚至不排會見到總產值出現罕見的負成長。

晶圓代工業者今年第1季面臨相當嚴峻的挑戰，預估第1季全球晶圓代工總產值146.2...
晶圓代工業者今年第1季面臨相當嚴峻的挑戰，預估第1季全球晶圓代工總產值146.2億美元，年減16%；市占率排名前三名依序是台積電(2330)、三星、格羅方德。 歐新社
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晶圓代工廠台積電三星
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