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極度乾燥出走、永福樓收攤...東區商圈倒店潮不是你想的那樣

何處沾染紅塵：林清玄的報導文學和電影因緣

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團旗下永齡基金會協助成立「永齡農業銷售平台」遭抹黑，因此在昨由鴻海集團總裁郭台銘個人粉專發布聲明以外，今日下午也將緊急召開記者會澄清。

依據通知，預定時間下午兩點半在台北市忠孝東路四段212號十樓由永齡基金會澄清「永齡農業銷售平台」不實報導訊息。

鴻海農業郭台銘
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