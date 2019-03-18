鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



因鴻海集團旗下永齡基金會協助成立「永齡農業銷售平台」遭抹黑，因此在昨由鴻海集團總裁郭台銘個人粉專發布聲明以外，今日下午也將緊急召開記者會澄清。

依據通知，預定時間下午兩點半在台北市忠孝東路四段212號十樓由永齡基金會澄清「永齡農業銷售平台」不實報導訊息。