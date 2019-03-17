外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



代工大廠鴻海日前遭微軟提告，摩根士丹利、瑞士信貸、大和資本及滙豐證券四大外資出具報告，判斷雙方達成和解機率高，不致衝擊鴻海營運，但今年來自iPhone銷售緩成長及市占流失的挑戰不變，皆重申「中立」評級。

鴻海日前召開記者會表示，微軟與安卓廠商簽訂特許權使用費合約，一般情境下，權利金支付的責任在品牌商，而非製造商，但微軟卻把矛頭指向後者；鴻海董事長郭台銘並強調，「鴻海不可能遭受損失」，這兩大線索成為各外資判斷鴻海營運是否受衝擊的關鍵。

瑞信證券科技產業分析師武廣明表示，據瑞信了解，微軟過去與廠商議定合約，確實多由品牌商支付權利金，製造商雖也可能在客戶報銷前付款，但類似情況不多，更重要的是，鴻海強調不會有任何損失，顯然集團握有相當的證據。

武廣明指出，在鴻海說明具合理性，最終結果可能是微軟與之和解，另方面，瑞信認為，微軟與鴻海發生爭端，或與2016年富智康收購微軟手機業務存在部分關聯，使鴻海需要為此處理專利權責任，但潛在影響預估也有限。據統計，安著手機及平板貢獻富智康集團75%的收入，而富智康占鴻海合併營收約9%。

不過從基本面分析，武廣明認為，鴻海來自iPhone銷售緩成長、市占流失與小金雞稀釋獲利等逆風不變，因此維持原有較保守的財測及「中立」評級。

滙豐證券科技產業分析師鄭德榮指出，微軟貢獻鴻海的收入可觀，集團向來小心與之互動，紛爭應也會朝有共識的方向努力。

在台股公司密集發布財報之際，鄭德榮說，機構投資人對鴻海去年財報狀況也很關心，預估集團將在月底發布年報，並釋出今年iPhone展望、子公司營運以及美國設廠進度。