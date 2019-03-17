粉絲拱選總統 郭台銘說：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘17日與高雄市長韓國瑜簽訂投資備忘錄，現場有粉絲高舉「郭台銘選總統」布條表達意見，雖然立即遭到制止，但會中郭台銘表示，台灣可以在中美貿易大戰中扮演「轉接頭」角色，被視為對國家經濟發展高度議題的表態。

企業界眼睜睜看著近年國內政情藍綠惡鬥，為了台灣的未來，「只能用選舉的方式改變」，期待能終止政爭全力拚經濟，不少企業主認為郭台銘應該是檯面上現有政治人物之外，2020年總統大選的另類選項。