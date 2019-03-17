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HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

鴻海集團總裁郭台銘在高雄指出，未來高雄將設立全球大數據中心，規模從目前的300人，要求1人再帶10人，很快就可以至3000人規模，鴻海徵才動作隨之展開，大學學士畢業起薪4.5萬元起跳，還有各項津貼。碩士、博士待遇更高，歡迎各界精英投入鴻海陣營。

鴻海郭台銘徵才
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