鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘在高雄指出，未來高雄將設立全球大數據中心，規模從目前的300人，要求1人再帶10人，很快就可以至3000人規模，鴻海徵才動作隨之展開，大學學士畢業起薪4.5萬元起跳，還有各項津貼。碩士、博士待遇更高，歡迎各界精英投入鴻海陣營。