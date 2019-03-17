郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今天下午與高雄市長韓國瑜兩人首度在高雄軟體園區碰面，郭台銘談起永金齡農場玉米很好吃，他立即叫員工送來玉米，和韓國瑜就當場生吃起玉米，郭台銘說，這玉米很甜，拿起來整根啃。韓國瑜有點不習慣，把玉米折半和副市長葉匡時一起享受。

郭台銘陪韓國瑜參觀「鴻海全球大數據中心及超級電腦」外，簽訂合作備忘錄。為了力推高雄農業，還簽約答應在一年內採購台灣1000萬公斤農產品，初期以高雄為主。

郭台銘在會中提到，也說明過去外界都說他要投資高雄800億元，但為何未兌現，郭台銘解釋，「我從未說過去投資高雄800億元」，只是過去曾說高軟要晉用3000人，至今只有500人。

他強調，高軟要的都是研發人才，稱讚高雄人才又隱定，他在在二年內盡快補足3千人，更要把高科技人才引入，增加長期、高消費的人口，才能讓高雄發科技的大財。

郭台銘說，這次合作，先以鴻海大陸廠區員工及員工家庭與員工餐廳等超過200人的需求為基礎，「永齡農業銷售平台-永齡選物」將扮演台灣農產產銷調節管道，高雄農產品是首先合作對象，「第一年至少買下1000萬公斤的台灣蔬果，農漁牧及加工產品等。」

郭台銘也掛保證說，未來在高雄雇用員工，學士4.8萬元起薪，碩士至少6萬元，博士8萬元。還誇韓國瑜是好官，做事的官。

韓國瑜說，軟體是高附加價值產業，能為高雄帶來高產值又沒有任何汚染，參觀高雄軟體園區有很大的啓發，感謝郭總裁在高雄投資了這麼好的基礎，這些工作機會讓北漂青年有機會回家陪父母，回家鄉貢獻；而且這些大數據，雲服務，全球化對高雄發展新創產業，提供年輕人創業所需資源，或是向金融服務提供運算等，高雄都用得到，以前不知道，現在才知道是寶，一定要好好利用，謝謝郭董投資高雄，讓高雄的產業能變得智慧化，全球化。