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郭台銘、韓國瑜合體 打造AI高雄

2019-03-17 16:56經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海科技集團郭台銘總裁與高雄市韓國瑜市長今（17）日共同宣布共同打造「AI高雄，智慧工農」計劃，鴻海集團將深耕對高雄的投資。郭總裁說「AI高雄」的AI是人工智慧，也可以把AI兩個字母合起來發出「愛」的聲音，用高科技愛高雄，不僅能讓高雄發大財，更重要是讓高雄產業「轉筋骨」、「發科技財」，鴻海集團就是來幫韓市長加持，加值。

今天郭台銘邀請韓國瑜市長參觀高雄軟體園區「鴻海全球大數據中心」提到，這裡是鴻海集團超級電腦（AI人工智慧的大腦）所在地，是鴻海集團連結世界的樞紐，連結美國，歐洲，日本，還有韓市長所提南南合作區域，在台灣結合亞太電信的環島光纖網路與國際海纜光纖串聯，應用範圍從精準醫療判讀、運動數據分析、藝術動畫運算，到工業4.0及智慧農業等領域，可以協助高雄進行產業升級，成為韓市長打造高雄全台首富的重要武器。

郭台銘也和韓國瑜市長合體喊話，由於韓國瑜市長名言「貨出去，人進來，高雄發大財」，郭台銘則表示，「貨出去，除了農產品，更要有高附加價值的智慧產品，人進來，除了提振觀光帶來庶民經濟的繁榮，更要把高科技人才引入，增加長期，高消費的人口，才能讓高雄發科技的大財。」

鴻海集團強調，在此次合作中希望能結合韓市長的號召力，與高雄市政府合作，招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才，提供其它縣市，甚至是外籍人才來高雄發展的誘因。鴻海一直希望能在高雄軟體園區招聘到3,000名以上的優秀軟體工程師，從事大數據，AI及軟體開發等工作，目前大約500位，徵才沒有期限，歡迎優秀人才加入。

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