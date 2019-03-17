直播郭台銘看這 鴻海集團新官網上線

2019-03-17 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海科技集團今日發布活動訊息通知，新版官網上線http://www.foxconn.com.tw/index.html

鴻海Youtube頻道也同步正式啟用，今日(3/17)將直播郭台銘董事長邀韓市長前往參觀高雄軟體園區和鴻海全球大數據中心。

https://youtu.be/v6yCmUmS3CE