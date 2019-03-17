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未來一周天氣變化大！高溫30度再驟降10度

直播郭台銘看這 鴻海集團新官網上線

2019-03-17 16:52經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海科技集團今日發布活動訊息通知，新版官網上線http://www.foxconn.com.tw/index.html

鴻海Youtube頻道也同步正式啟用，今日(3/17)將直播郭台銘董事長邀韓市長前往參觀高雄軟體園區和鴻海全球大數據中心。

https://youtu.be/v6yCmUmS3CE

鴻海軟體郭台銘
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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