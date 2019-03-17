電信運用大數據人流分析 效益擴及交通觀光

2019-03-17 15:40 中央社 台北17日電



大數據技術應用逐漸普及，今年屏東燈會成果亮眼，背後也有中華電信大數據技術支持，進行準確度近100%的人次估算與人流分析，搜集的數據還可運用在智慧交通與發展觀光上。

今年屏東燈會創造亮眼成果，在國內累計1339萬人次入園，創造逾新台幣130億元商機；展出的花燈也受邀至丹麥、馬來西亞、日本等地參展，這個被譽為「史上最美燈會」的屏東燈會，背後也有中華電信大數據分析的技術支持，讓傳統燈會與科技和智慧搭上線。

中華電信的大數據人流分析技術運用在今年燈會上，中華電董事長鄭優指出，透過大數據技術，任何一種大型集會，都能接近100%估算出正確人數，比過去衡量方式更精確。

鄭優分享，主要是透過現場多少人使用中華電手機，再用35%的市占率來推算現場人數，而且也會依照民眾特性來調整，例如公務人員使用中華電信門號的占比較高，這些因素也會被考慮進去，來提升準確率。

中華電數據分公司總經理林榮賜指出，大數據技術還能分析現場人群大部分來自哪裡、性別、還可估算活動結束時的車流方向，進行交通安排，提升車流順暢程度。

而在2018年燈會上，遠傳電信也曾應用電信大數據進行每日燈會活動參觀人數統計分析，協助嘉義縣政府即時掌握人流資訊，調整活動資源規劃安排。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵當時表示，電信大數據具有涵蓋廣且即時的特點，在國外已經被應用在許多大型活動做為人流偵測的主要數據來源，以協助大型活動人潮安全管制、活動規劃、資源安排及疏散規劃，達到早期預警和管理。

燈會結束後，大數據分析團隊透過人潮密集區域及停留時間等數據，分析國內外遊客興趣偏好，進一步了解遊客於嘉義境內各景點旅次鏈、留宿地等旅行行為，以及APP或網頁等行動瀏覽偏好數據，也可作為未來燈會或大型活動舉辦決策輔助工具，提供嘉義縣政府未來推廣觀光行銷或交通規劃調整的參考，也提升國內外觀光能量。