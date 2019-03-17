郭台銘邀韓國瑜直播 預告4點開始

2019-03-17 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



郭台銘臉書小編分享郭董搭高鐵的照片。 圖擷自 郭台銘臉書 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘個人臉書粉專預告，邀請高雄市長韓國瑜一同參觀鴻海全球大數據中心，並將一同在今天下午四點開啟直播。

鴻海科技集團與亞太電信、睿驊電算已於2017年12月26日舉行聯合記者會，連線高雄首度曝光鴻海集團的超級電腦，宣傳提到是台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統（HPC）正式亮相，串連出相當於540萬台iPhone X的運算效能，應用於醫院醫療、視頻媒體、工業製造、環境工程等領域。