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國際扶輪3462地區 第二屆年會盛大揭幕

2019-03-17 11:39經濟日報 記者宋健生╱即時報導

扶輪重機隊到場，氣氛熱鬧滾滾。記者宋健生/攝影
扶輪重機隊到場，氣氛熱鬧滾滾。記者宋健生/攝影
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國際扶輪3462地區第二屆年會，今（17）日在台中葳格國際會議中心盛大登場。來自中彰投地區、61社、超過3,000位扶輪社友及眷屬熱情參與，場面溫馨熱鬧。

一項大型活動，可為地方注入強大的經濟力量，更能強化縣市的能量，今年元宵燈會在屏東就是最好的例子。

台中市長達五個半月的花博，為中部帶來花博商機。為了響應花博在台中，3462地區今年度特別成立花博委員會，在花博場地舉辦多場活動，例如裝置藝術揭幕；還有花博心靈饗宴，邀請扶輪之子、原住民及外籍交換生在現場表演並安排導覽；另外也在228舉行接力馬拉松賽暨根除小兒麻痺活動。

今年年會的規劃也融入花博特色，包括圖像和意向都注入花博元素。

3462地區總監沈登贊表示，雖然花博已接近尾聲，但希望中部地區民眾能延續GREEN、NATURE、PEOPLE的精神，以及扶輪人主動、積極、分享的精神相結合，在春暖花開時節，繼續保有對大自然環境的愛，也把花博元素推廣到全台社友及民眾，把握最後機會到台中觀賞花博。

扶輪年會是社友一年一度的大團聚，過去年會表演多著重社友和夫人聯誼的表演，今年特別引進外界節目，希望國際性的扶輪社社團和民間友人能多接觸，因此也把民間的音樂引進相互交流。

年會主委林俊杰表示，由於年會籌備工作時間長達八個月，今年大量運用科技軟體，包括Airtable、Paper、Google相簿等進行橫向聯繫，今天也開設了LINE@官方帳號，和社友互動，讓年會多一點數位科技與智慧的融合。

扶輪社為全球服務性社團，現已有超過200個國家及區域約3.2萬個扶輪社、120萬名社員在全世界各地服務。

3462地區服務的範圍擴及中彰投，每年的社區服務對象及範圍都相當廣泛，包括關懷弱勢、增進新世代國際視野、促進健康、積極反毒，同時協助偏鄉學童多元學習。

扶輪社今年的主軸是「成為勵志領導者」。國際扶輪社長代表姚啟甲表示，扶輪能成為社會團體菁英的角色，將一直秉持這樣的精神，希望扶輪社也成為領導台灣向前進的力量，激勵自己也激勵別人，讓社會更美好。

國際扶輪3462地區第二屆年會，今日在台中葳格國際會議中心盛大登場。記者宋健生/...
國際扶輪3462地區第二屆年會，今日在台中葳格國際會議中心盛大登場。記者宋健生/攝影
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國際扶輪3462地區年會中，外籍交換生上台表演大鼓，個個有模有樣。記者宋健生/攝...
國際扶輪3462地區年會中，外籍交換生上台表演大鼓，個個有模有樣。記者宋健生/攝影
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今年年會有來自中彰投地區、61社、超過3,000位扶輪社友及眷屬熱情參與，場面溫...
今年年會有來自中彰投地區、61社、超過3,000位扶輪社友及眷屬熱情參與，場面溫馨熱鬧。記者宋健生/攝影
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