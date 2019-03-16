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「被韓流嚇到差點閃屎」余天哽咽謝三重「抵韓流」

HBL／南山復仇挺進冠軍賽 普門三連霸夢碎

中華電信繼續搶進竹科 爭取資通訊菁英人才

2019-03-16 18:07聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

中華電信繼上周連續於台大(3/9)、交大(3/10)及成大(3/10)校園發起的搶人才大作戰，今天中華電信團隊再次移師新竹，由總經理謝繼茂領軍，參加中華電此波校園徵才最終站「2019清大CAREER」校園徵才就業博覽會，並受邀參加揭幕剪綵。

中華電表示，今年成功點燃年輕學子就業話題，各場次提供上千人次的職缺諮詢並蒐集到1000餘封的履歷登錄，更首度派出公司高階主管安排當天面談，三場校園徵才共安排了近200場次面談。

謝繼茂今天致詞時也表示，因應5G及物聯網發展趨勢，中華電將開展為期三年的公司大規模策略轉型計畫：「躍升2021；RISE ON, TOGETHER」，除了持續強化該研發技術及拓展新業務，也視本次校園徵才為公司儲備人才的重要管道。

他說，由於新竹地區為我國科技研發與製造的重鎮，清華大學更是國內科技人才培育的重點大學。因此，中華電信做為電信科技推動的領航者，今年將該校列為校園徵才活動的最後一站。

謝繼茂呼籲對電信科技有興趣的青年學子把握徵才機會，投遞履歷及爭取與主管現場面談，積極爭取成為ICT領域的菁英，與中華電信共創美好的職涯未來。另公司詳細招募訊息將不定期登載於官網人才招募專區：http://www.cht.com.tw/portal/Wanted。

中華電總經理謝繼茂領軍參加中華電此波校園徵才最終站「2019清大CAREER」校...
中華電總經理謝繼茂領軍參加中華電此波校園徵才最終站「2019清大CAREER」校園徵才就業博覽會，並受邀參加揭幕剪綵。中華電提供
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中華電信徵才活動履歷
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