中華電信強吸上千履歷 成新世代最嚮往企業

2019-03-16 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信繼上周連續於台大3月9日、交大3月10日及成大3月10日的校園發起的搶人大作戰，成功點燃年輕學子的就業話題，各場次提供上千人次的職缺諮詢，並蒐集到1,000餘封的履歷登錄，更首度派出公司高階主管安排當天面談，三場校園徵才共安排了近200場次面談。

中華電信總經理謝繼茂3月16日率領中華電信團隊，再次移師新竹，參加此波校園徵才最終站「2019清大CAREER」校園徵才就業博覽會，並受邀參加揭幕剪綵。

謝繼茂致詞時表示，公司因應5G及物聯網發展趨勢，宣示開展為期三年的公司大規模策略轉型計畫：「躍升2021；RISE ON, TOGETHER」，除了持續強化該公司的研發技術及拓展新業務，也視本次校園徵才為公司儲備人才的重要管道。

謝繼茂認為，新竹地區為我國科技研發與製造的重鎮，清華大學更是國內科技人才培育的重點大學，因此，中華電信做為電信科技推動的領航者，今年將該校列為校園徵才活動的最後一站，呼籲對電信科技有興趣的青年學子，把握今日最後一場於清華大學舉辦的校園徵才機會，投遞履歷及爭取與主管現場面談，積極爭取成為ICT領域的菁英，與中華電信共創美好的職涯未來。

中華電信是官股民營企業，加上又是電信產業龍頭，業界普遍認為，中華電信薪資高，福利好，公司大，不會倒，成為人才最嚮往的企業之一。

今年還獲選成為新世代最嚮往通訊服務企業首選。因應中華電信未來五年有5,000人退休潮，中華電信也計畫明年招募1,600人，未來每年招募超過千人，成為各界人才關注焦點。

中華電信每年徵才包含菁英人員遴選、具工作經驗的從業人員及基層人員等三種，菁英人員跟具工作經驗的職務會在中華電信官網公告，以遴選為主，其他則多數會舉行大型招考，過去大型招考的錄取率僅有個位數。而坊間很多補習班跟部落格也很喜歡分享參加中華電信招考40天「必上」秘訣。

還有部落客分享中華電信必考六大原因。一是平均薪資高，單一薪俸制，有高底薪及獎金，還有多補助，教育、旅遊進修津貼補助最高3.5萬，二則為彈性上下班時間，三是依據營運表現跟獲利發放績效獎金，四則有完善休假制度包含年假、特休、育嬰留停，最重要的是第五項的保障性跟第六項的員工優惠多。

網友分享，因為中華電信是台灣電信龍頭，公司大又穩，不怕倒，是吸引年輕人的最大關鍵，加上員工有許多購機優惠、行動電話、寬頻及MOD等服務優惠。

根據中華電信資料顯示，中華電信基本起薪29,330元，高於台灣基本起薪21,009元，平均薪資71,000元 高於電信業者平均薪資的62,712元。而中華電信對外招募，業務類一般專員3.7萬起跳，工務類的則為3.7萬到3.9萬元起跳，碩士畢業最高起新可望達4.9萬。

近年中華電信擴大員工安心的承諾與福利，加計年終、績效及企業化獎金，過去幾年年薪都有16.6個月以上，考績達一定水準有加薪制度，為鼓勵員工生育，每胎發出2,500元，2018年9月更啟動，六歲以前每年補助5,000元的育兒津貼。

目前中華電信母公司員工數約2.2萬人，2018年進行全面性調薪，平均調幅為3.54%，透過調薪方案的設計，積極照顧年輕、基層及優秀員工，其中部份員工調幅甚至超過5%以上。

此外，中華電信也鼓勵內部員工創業，針對員工創意團隊，提供每年每案上限1億元經費，落實創意及輔導成立公司，同時修訂內部創業辦法，提供最高30個月薪資的創業獎勵金。

中華電信也積極引進社會住宅概念，提供員工宿舍供員工承租，也是為民營業者中罕見。