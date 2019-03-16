台北電腦展啟用南港二館 擴增產業智慧化項目

2019-03-16 15:08 中央社 台北16日電



台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將在5月底登場，其中將啟用南港二館，今年國際買主擴增產業智慧化應用項目。

今年台北國際電腦展將於5月28日至6月1日於南港一館、南港二館、世貿一館、台北國際會議中心登場，其中南港展覽館一館4樓將規劃系統及解決方案區、電競及XR應用產品區等，南港一館一樓將規劃零組件及先進電源技術區、儲存產品及資料庫解決方案區、以及工業物聯網及嵌入式產品區。

今年台北國際電腦展也將使用甫啟用的南港二館，其中二館4樓將規劃智慧零售及商業解決方案區、觸控及顯示產品區、資訊安全與影像監控區，同時規劃SmarTEX特展。南港二館一樓將規劃通訊及網路產品區、行動裝置與應用區、電腦周邊產品區。

主辦單位之一台北市電腦公會表示，因應數位經濟趨勢，異業整合成為企業數位轉型主要動力，今年買主預登系統，新增建築業、能源業、觀光業、運輸業、醫療業與零售業等產業智慧化項目。

公會表示，包括智慧建築、智慧零售、智慧醫療服務、智慧能源管理、智慧觀光服務、智慧運輸系統（ITS）等各類產業智慧化應用，資通訊科技扮演基礎建設角色，今年台北國際電腦展將型塑跨領域產業智慧化交流平台，讓產業專家可將智慧化服務商機，拓展到海內外各類產業市場。