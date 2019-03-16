AirPods掀起全球無線藍芽耳機供應鏈出貨狂潮

2019-03-16 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



蘋果第二代AirPods即將發表，不僅蘋果供應鏈喜迎供不應求商機，非蘋品牌無線藍芽耳機又將吹起一股跟進風潮，從蘋果供應鏈的印刷電路板燿華與華通、聲學元件致伸及美律、樞紐元件的新日興及組裝廠英業達，到非蘋品牌廠商帶起IC設計瑞昱、矽創、盛群等，及連接線器宣德與電池興能高等一波拉貨需求。

AirPods即將發表，外界引頸期盼無線藍芽耳機需求再創高峰，嘉惠台廠相關供應鏈拉貨動能重啟，一般預料第二代AirPods維持上一代軟硬結合板技術，燿華與華通在良率已有所提升將持續受惠。美律與致伸在高階抗噪技術上掌握關鍵技術，美律除了蘋果之外，也掌握非蘋客戶訂單，第二季也將優先受惠。

新AirPods將是新日興今年主要成長動能，由於競爭者產能未能擴增，加上後段加工工序複雜，第二代由新日興配合開發，因此，新日興將是獨家供應商，目前已小量出貨至組裝廠。

除了蘋概成員受惠，無線藍芽耳機風潮也將嘉惠相關零組件供應商，IC設計中，瑞昱改良過往藍芽晶片整合MCU及編解碼器，在去年中國各品牌客戶搶推無線藍芽耳機熱潮中，瑞昱搶下多家客戶訂單，無線藍芽耳機晶片出貨量持續攀升。矽創感測器元件G-sensor除了原有的手機客戶外，今年也切入穿戴裝置領域，並積極拓展無線藍芽耳機市場。盛群去年無線藍芽耳機充電MCU出貨倍數成長，主要受惠於中國客戶採用，今年持續呈雙位數成長。