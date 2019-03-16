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人氣超旺！選前之夜驚見「韓冰抱枕」 網友：王世堅會買嗎？

蘋果新AirPods將帶動無線藍芽耳機當紅

2019-03-16 11:05經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

蘋果春季發表會即將於本（3）月25日登場，預料今年重頭戲除了入門款iPad與AirPower之外，外界期待第二代無線藍牙耳機 AirPods將帶來設計新亮點，接續上一代AirPods在全球掀起供不應求熱潮，間接吹起非蘋無線藍芽耳機跟進風潮，相關台廠供應鏈將是最大受惠者。

蘋果春季發表會已發出邀請函，由於AirPods自2016年推出後，時隔2年時間未曾改款，外界預料第二代AirPods在設計及功能上將有大幅改變，各方傳言除了外型採新設計、新塗層及增加黑色款式，並增加無線充電、快充、健康量測等功能，滿足各方消費者需求掏錢埋單。

雖然第一代AirPods售價所費不貲，但市場反應熱烈、全球創下銷售佳績，也間接帶起一波無線藍芽耳機風潮，根據市場研究IDC數據顯示，2018年可穿戴裝置銷量增長27.5%，達1.722億台，主要歸功於越來越多耳戴式裝置，2018年耳戴式裝置出貨量占近四分之一的可穿戴市場市占率。

IDC也預期耳戴式裝置市場大幅增長，在未來幾年，將有越來越多智慧裝置取消3.5mm耳機插孔，改為無線耳戴式裝置，耳戴式裝置將成為各家爭奪的下一個戰場。

而另一研調機構Gartner數據顯示，2016年藍芽耳機裝置量1.28 億顆，預計至2021年數量達到2.06億顆，複合年均增長率10%。預測到了2022年，蘋果AirPods、三星IconX和繽特力（Plantronics）的BackBeat FIT等耳戴式裝置將占整體穿戴式裝置出貨量的30%以上。

由於目前蘋果AirPods滲透率仍不高，自2016年推出後逐漸蔓延，外資圈報告預估2018年AirPods出貨量在2500至3000萬組，預估2019年銷售量約在4000至5000萬組，年增60%至100%，在蘋果推出第二代後，其他手機品牌及耳機大廠也陸續新款無線藍芽耳機，規格競賽才剛要開始，未來無線藍芽耳機成長潛力仍相當驚人。

台廠蘋果供應鏈除了印刷電路板、光學元件、樞紐及組裝廠直接受惠外，AirPods熱潮也帶起非蘋無線藍芽耳機在電池、晶片、連接器等出貨需求大增，備貨需求提前啟動，喜迎接第二季出貨旺季。

藍牙耳機AirPods蘋果供應鏈
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