恒大健康花23.3億 控股荷蘭一汽車驅動技術公司

2019-03-15 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



深耕新能源汽車領域，恒大健康15日港股收盤後發布公告，以人民幣5億元（約新台幣23.3億元）收購泰特機電有限公司70%股份，泰特機電100%持有荷蘭e-Traction公司股份

恒大健康15日收盤價港幣11.62元，上漲2.6%。

澎湃新聞報導，e-Traction成立於1981年，總部位於荷蘭，在荷蘭和大陸均有生產佈局，公告表示荷蘭e-Traction公司擁有國際最先進的輪轂電機技術。

所謂的輪轂電機技術，是把汽車的「動力、傳動、制動」系統整合成為一套電機，直接植入汽車輪轂裡驅動車輪，從而省去了減速箱、傳動軸、差速器等80%的傳動部件，極大提升傳動效率，減少用電量，整車重量也將大大減輕。

恒大健康表示，公司透過收購引入全球最先進的輪轂電機驅動技術，將奠定在電機電控方面的競爭優勢，進一步完善在新能源汽車領域產業鏈的佈局，同時透過產業協同佔領戰略制高點，提高綜合競爭力。

這是恒大集團董事長許家印，今年以來第四次對造車產業相關公司的收購。

1月15日，恒大健康公告，斥資9.3億美元收購一家總部位於瑞典的全球性電動汽車公司NEVS的51%股權並獲得多數董事席位。

1月24日，恒大健康發布，公司全資子公司恒大新能源動力科技以人民幣10.59億元，入主動力電車企業上海卡耐新能源，以持股比例58.07%成為第一大股東。

5天後，恒大健康在29日再度宣佈，以1.5億歐元入股瑞典超跑公司柯尼塞格。恒大方面表示，恒大和瑞典方面成立的項目公司將致力於研發和生產製造世界最頂級新能源汽車。