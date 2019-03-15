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聯合再生能源年後裁員 員工不滿資遣費到竹縣府陳情

2019-03-15 17:07聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

聯合再生能源公司今年年後因虧損及業務緊縮而裁員，員工不滿公司突然資遣，組成自救會，今天上午到新竹縣政府前舉白布條向縣長楊文科陳情，並進行第二次勞資爭議調解會，但勞資雙方仍沒有達成共識。聯合再生能源表示會持續與員工協商，勞工處指出，雙方約定再開第3次調解會，最快一周後就會進行。

自救會指出，員工在過年連假時接到電話通知，2月11日開工日要到公司參加說明會，沒想到當天卻被告知公司因虧損及業務緊縮，必須解僱員工，隔天12日就是解僱日。

自救會表示，去年新日光、昱晶及昇陽光電三家公司合併為聯合再生能源後，營收已有起色，今年1、2月營收有26.04億元，年增率達到80.58％，裁員後公司也要求員工加班趕產量，實在看不出公司有虧損及業務緊縮。

自救會更指出公司在裁員後，還寄給員工一張「意願調查表」，詢問是否願意擔任外籍勞工的工作。雖本籍勞工與外籍勞工的工作內容沒有差異，但公司開出的薪資比原本在職時低，等於是減薪或裁員只能二選一。因此，員工自組自救會向新竹縣政府申請勞資爭議調解，希望能復職，或至少給予優於法律的資遣費

縣長楊文科今天接下自救會的陳情書，並表示聯合再生能源去年已裁員2波，今年過完年又再裁員，太陽能的產業目前經營的確較困難，但縣府會站在員工的立場，盡洪荒之力協助雙方協調，在勞基法規定下爭取到最好的待遇或補償方案，讓被資遣的員工得到最好的照顧。

勞工處表示，依照勞工退休金條例12條，年資滿一年的員工資遣費是0.5個月的薪資，但是自救會認為「依法給予」的資遣費只是最低標準，希望資方能將資遣費調高為2個月的薪資，但今天的調解會雙方依舊無法達成共識，不過也約定好再開第3次調解會，最快一周後就會進行。

聯合再生能源公司今年年後因虧損及業務緊縮而裁員，員工不滿公司突然資遣，組成自救會...
聯合再生能源公司今年年後因虧損及業務緊縮而裁員，員工不滿公司突然資遣，組成自救會，今天上午到新竹縣政府前舉白布條陳情。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣長楊文科〈左二〉接過聯合再生能源員工自救會的陳情書。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科〈左二〉接過聯合再生能源員工自救會的陳情書。記者陳斯穎／攝影
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聯合再生能源公司今年年後因虧損及業務緊縮而裁員，員工不滿公司突然資遣，組成自救會...
聯合再生能源公司今年年後因虧損及業務緊縮而裁員，員工不滿公司突然資遣，組成自救會，今天上午到新竹縣政府前舉白布條陳情。記者陳斯穎／攝影
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資遣費自救會裁員
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