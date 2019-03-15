瀚生醫電微陣列生物晶片掃描儀 搶攻國外市場

2019-03-15 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



台灣生醫產業近年來發展迅速，位於竹科的瀚生醫電，開發與產出第1台「微陣列生物晶片掃描儀」（HC-BS01），產品充分應用光碟機光學頭精密、小巧與價格低廉特性，且1次可讀6片生物晶片，速度比市面現有掃瞄儀快1倍，更是台灣第1台自行生產製造的微陣列生物晶片掃描儀。目前公司積極佈局大陸市場，預期2022年成為全球陣列式生物晶片掃瞄儀的重要供應商之一。

瀚生醫電於2016年5月從工研院衍生成立，2017年7月進駐竹科，公司登記資本額為1.5億元，實收資本額1.025億元，大股東是漢民集團漢信投資，目前核心團隊約10人。

竹科管理局今天舉行記者會，邀請瀚生醫電介紹公司製造的生醫器材，總經理蔡榮源表示，目前生物晶片使用掃瞄儀檢測，是橫式左右向下掃瞄蛋白質、細胞或DNA等訊息，確認是否在正確位置，檢測1片至少要8分鐘。

而該公司自行研發生產的掃瞄儀，則是以光碟式讀取晶片，運用光碟機光學頭精密、小巧及價廉特性，一次可讀取6片，且讀取速度非常快，只需要約20鐘，平均單一晶片掃描時間少於4分鐘，比目前市面上的掃瞄機時間減少了一半。

掃描儀可應用在基因晶片、胜肽晶片、蛋白質晶片、抗體晶片及細胞晶片的讀取與檢測，可以用來進行非侵入產前胎兒檢驗、過敏原檢驗、癌症標記物、藥物與農作物的開發運用。

蔡榮源表示，該公司所開發的微陣列生物晶片掃描儀，是台灣第1台自行生產製造的微陣列生物晶片掃描儀，已取得ISO13485與GMP工廠認證，正進行TFDA二類醫材的補登，預期今年上半年可以獲得認證，同時，進行量產的生產製造布局，估計2022年將成為全球陣列式生物晶片掃描儀的重要供應商之一，年出貨目標量要達全球出貨量3%以上。