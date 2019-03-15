宏達電VIVE攜手高雄市府 設VR教育體驗空間

2019-03-15 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）宣布攜手高雄市政府，在高雄市立社會教育館（青少年文化體育活動中心）內設立免費虛擬實境體驗空間。歐新社 分享 facebook

宏達電（2498）今（15）日宣布攜手高雄市政府，在高雄市立社會教育館（青少年文化體育活動中心）內設立免費虛擬實境體驗空間，以HTC VIVE PRO、HTC VIVE FOCUS裝置，搭配「清明上河圖VR－虹橋市集」、「蓮池潭外傳VR」及「細胞工廠」等體驗內容，讓高雄市民與學子能透過新科技的協助，更深入瞭解文化、藝術與科技的發展，搶先掌握未來發展動態。

宏達電指出，繼去年與高雄市政府聯手在大魯閣草衙道打造VR 遊樂場「KosmoSpot x VIVELAND」，獲得市場上的熱烈反應後，各種超逼真的虛擬實境體驗遊戲，展現HTC全球領先的虛擬實境技術。

宏達電表示，與高市府再度合作，正式啟用「超視界AR／VR體驗房」，提供12歲以上民眾免費體驗，讓國人能對目前市場上最具話題性的科技產品有更進一步的認識。

宏達電台灣區總經理陳柏諭指出，透過與高雄市政府的再度合作，將可使虛擬實境發展於教育與藝文界的運用再度向下扎根；同時，HTC作為VIVE平台與虛擬實境產業生態佈建的領導者，也希望這樣的合作可以吸引更多的協力廠商加入虛擬實境內容的開發，將台灣的軟、硬體實力整合，讓教育不再僅侷限於書本與教室中。

這次「超視界AR／VR體驗房」利用HTC VIVE PRO、HTC VIVE FOCUS裝置進行虛擬實境互動體驗，展現依不同運行平台之特性而開發的體驗示範。

不但可以透過電腦CPU強大的效能與運算，讓HTC VIVE帶來最豐沛、真實與多元的體驗內容；更可利用HTC VIVE FOCUS裝置進行便利的行動體驗，隨時隨地享受與體驗虛擬實境帶來的震撼。