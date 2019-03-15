日商大廠加碼6億元投資台灣 德亞瑪雲林新廠落成

2019-03-15 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



日本半導體化學材料大廠德亞瑪加碼6億元，在雲林科技工業區興建第二座生產廠，作為深耕台灣的新據點。經濟部表示，徳亞瑪公司擴大在台布局，除了看好我國半導體產業發展，也代表國際廠商對台灣投資環境的肯定。

德亞瑪為日本半導體化學材料領導廠商，全球據點遍及美國、歐洲、日本、韓國等國家，1996年來台在新竹設立第一生產廠，供應台積電、聯電、華邦電等半導體廠商於先端製程所需的IPA（異丙醇）、TMAH（顯影液）等高純度化學品，在台營運22年後，出手加碼投資6億元，於雲林科技工業區興建第二座生產廠，並於今日舉行落成典禮。

經濟部次長王美花指出，台灣半導體產業聞名國際，在技術能力、產品開發及生產應用等領域居全球領先地位，具大規模的晶圓代工及封裝基地，是全球最大的半導體材料消費地區，也是全球半導體設備前三大市場；本次雲林新廠的興建，在不到一年半的時間即落成啟用，高度展現了中央及地方政府對招商投資的服務效率。

德亞瑪公司表示，隨著5G通信的發展及普及化，市場普遍預期及期待半導體市場的榮景再現，因此德亞瑪雲林新廠的建置規劃，完全對應新世代製程的需求，同時支應台灣半導體產業的發展，而下一步將著手籌備雲林第二期廠區計畫，繼續在台深耕擴展事業版圖。

王美花表示，經濟部為強化招商投資服務，去年7月起結合招商投資服務中心、經濟部投資業務處及投資審議委員會，打造「投資台灣事務所」，提供招商與投資審查一條鞭服務，透過客製化全程服務，協助廠商落實在台投資計畫，非常歡迎有需求的廠商隨時與經濟部聯絡。

經濟部指出，台灣產業聚落完整，具有堅實的製造實力及優秀的人力素質，整體投資環境受許多國際評比肯定，經濟部將持續盤點投資商機及產業鏈缺口，透過連結台灣在地需求與優勢條件，吸引更多國際大廠及具關鍵技術的外商來台投資或擴大在台營運規模，共同拓展新世代產業商機。