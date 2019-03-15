親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

日商大廠加碼6億元投資台灣 德亞瑪雲林新廠落成

2019-03-15 15:16經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

日本半導體化學材料大廠德亞瑪加碼6億元，在雲林科技工業區興建第二座生產廠，作為深耕台灣的新據點。經濟部表示，徳亞瑪公司擴大在台布局，除了看好我國半導體產業發展，也代表國際廠商對台灣投資環境的肯定。

德亞瑪為日本半導體化學材料領導廠商，全球據點遍及美國、歐洲、日本、韓國等國家，1996年來台在新竹設立第一生產廠，供應台積電、聯電、華邦電等半導體廠商於先端製程所需的IPA（異丙醇）、TMAH（顯影液）等高純度化學品，在台營運22年後，出手加碼投資6億元，於雲林科技工業區興建第二座生產廠，並於今日舉行落成典禮。

經濟部次長王美花指出，台灣半導體產業聞名國際，在技術能力、產品開發及生產應用等領域居全球領先地位，具大規模的晶圓代工及封裝基地，是全球最大的半導體材料消費地區，也是全球半導體設備前三大市場；本次雲林新廠的興建，在不到一年半的時間即落成啟用，高度展現了中央及地方政府對招商投資的服務效率。

德亞瑪公司表示，隨著5G通信的發展及普及化，市場普遍預期及期待半導體市場的榮景再現，因此德亞瑪雲林新廠的建置規劃，完全對應新世代製程的需求，同時支應台灣半導體產業的發展，而下一步將著手籌備雲林第二期廠區計畫，繼續在台深耕擴展事業版圖。

王美花表示，經濟部為強化招商投資服務，去年7月起結合招商投資服務中心、經濟部投資業務處及投資審議委員會，打造「投資台灣事務所」，提供招商與投資審查一條鞭服務，透過客製化全程服務，協助廠商落實在台投資計畫，非常歡迎有需求的廠商隨時與經濟部聯絡。

經濟部指出，台灣產業聚落完整，具有堅實的製造實力及優秀的人力素質，整體投資環境受許多國際評比肯定，經濟部將持續盤點投資商機及產業鏈缺口，透過連結台灣在地需求與優勢條件，吸引更多國際大廠及具關鍵技術的外商來台投資或擴大在台營運規模，共同拓展新世代產業商機。

半導體經濟部
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

瀚生醫電微陣列生物晶片掃描儀 搶攻國外市場

2019-03-15 15:54

宏達電VR訂閱吃到飽4月2日上市 開發者分潤升至八成

2019-03-15 10:06

智慧城市展 AIoT商機大

2019-03-15 03:23

美林亞太論壇 熱炒夯科技

2019-03-15 02:30

嘉聯益、華映資遣勞工 蘇貞昌感謝智邦接手

2019-03-15 02:20

大摩發布大陸半導體產業報告 三業者出線

2019-03-15 00:33

和碩規劃印度設廠 衝刺海外產能

2019-03-15 00:33

西門子強化跟中鋼合作

2019-03-14 23:59

日月光揮軍巴西設廠

2019-03-14 23:59

清惠光電爆欠薪 員工組自救會到竹縣議會陳情

2019-03-14 22:30

「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31

AI應用機會 工研院：需軟硬體整合

2019-03-14 20:29

網家與樂天將合推客戶忠誠計畫

2019-03-14 14:43

工研院談AI大未來商機 產官學交流

2019-03-14 14:23

智慧城市展 今年首創智慧交通展

2019-03-14 14:23

智慧城市展／東元聚焦3領域 機器人吸睛

2019-03-14 14:23

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

純網銀、數位銀、網路銀分不清 這張表一次看懂

2019-03-15 10:39

嘉聯益、華映資遣勞工 蘇貞昌感謝智邦接手

2019-03-15 02:20

養房又養孩的林先生退休金想存3,700萬元 該怎麼做？

2019-03-15 10:38

國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33

以房養老貸款破三千件 核貸額度約177億元

2019-03-15 06:00

巷內小小間的美廉社 省出百億小帝國

2019-03-15 10:57

飲料店家數10年大幅成長1.8倍 冷熱飲店賣贏咖啡館

2019-03-15 05:49

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

我移出歐盟反避稅觀察名單

2019-03-15 02:20

兆豐金股息上看1.6元

2019-03-15 03:34

比底價多1萬 海霸王標下高雄85大樓

2019-03-15 01:09

11種製造業遇急單 可能鬆綁「七休一」

2019-03-15 00:19

全球藥檢一哥 擴大在台併購

2019-03-15 02:34

台商回台投資 13 家排隊

2019-03-15 02:20

政府為華映資遣員工找頭路 智邦願提供二度就業機會

2019-03-14 18:02

大摩發布大陸半導體產業報告 三業者出線

2019-03-15 00:33

壽險業投資債券ETF 起底

2019-03-15 03:34

美林亞太論壇 熱炒夯科技

2019-03-15 02:30

駱錦明：自家股價便宜 加碼划算

2019-03-15 03:34

台灣擺脫「灰名單」…國際形象大提升

2019-03-15 02:20

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

落實反避稅措施獲認同 我自歐盟稅務「灰名單」除名

2019-03-15 00:34

外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31

合庫銀：虛實融合 不裁分行

2019-03-15 03:34

陸降增值稅 台商三個準備

2019-03-14 23:32

北市這區咖啡館全國最密集 每平方公里有18家

2019-03-15 13:01

以房養老貸款件數增長

2019-03-15 03:34

兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32

智慧城市展 AIoT商機大

2019-03-15 03:23

長榮集團鬧內鬨 大房弟告哥阻新董監事就任

2019-03-15 15:50

德國安能亞太營運中心開幕 瞄準離岸風電市場

2019-03-15 06:00

公發公司財報 提防兩缺失

2019-03-14 23:32

日月光揮軍巴西設廠

2019-03-14 23:59

純網銀國家隊營運長 莊瑞德出任

2019-03-15 03:27

宏達電VR訂閱吃到飽4月2日上市 開發者分潤升至八成

2019-03-15 10:06

台灣臨床試驗服務 國際肯定

2019-03-15 02:34

美廉社推便利貨架 結帳「掃一下」

2019-03-15 01:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top