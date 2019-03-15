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經濟解析／臉書偶爾當機難免 未必是壞事

2019-03-15 14:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

Facebook及旗下社交程式Instagram，14日一度停頓，出現當機狀況逾...
Facebook及旗下社交程式Instagram，14日一度停頓，出現當機狀況逾6小時。美聯社
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Google、Facebook（臉書）相繼傳出當機事件，引來市場高度關注，尤其是臉書和旗下Instagram（IG）大當機事件，除對使用臉書服務的行業、社群電商平台造成影響，網友也是高喊要崩潰了；資策會MIC副主任王義智則是坦言，雲端時代，臉書偶爾會發生當機且恐將難以避免，但未必是壞事，對企業來說，痛點本身反而可能是商機，一個產業的痛可以讓另一個產業賺錢，也沒有那麼不好。

近日來兩大科技巨頭接連發生全球大當機事件，Google先出現Gmail、雲端硬碟Google Drive、地圖服務Google Maps無法使用的問題；無獨有偶的，臉書及IG也傳出全球當機事件，臉書無法發文， IG、Whatsapp也跟著出現問題，兩大科技公司相繼出包，網友直呼太水逆（占星學中水星逆行簡稱，在網路上又可指稱諸事不順、運氣差等現象）。

臉書並不是第一次當機，但這一次相對嚴重許多，除了一般網友受到影響之外，也有不少企業受到衝擊，主要應是中小企業居多，尤其是使用臉書存取資源、是帳密登錄串連到臉書者，都會受到影響，另外，遊戲服務及臉書社群電商、廣告主等，也可能因服務中斷造成影響。

王義智認為，臉書、Google等在目前的雲端時代中，隨著使用者增加，偶爾會發生當機且難以避免，但未必是壞事，站在企業的立場，必須重新檢視資訊安全的重要，企業要更安全、低風險的建構資訊環境，在安全及降低風險的考量下，不是全部仰賴臉書或是Google的公有雲，而是要建立企業自己的私有雲，甚至是公有雲及私有雲搭配的混合雲。

不可諱言的是，有些中小企業考量成本及快速上手等因素，會使用公有雲，但是，如果企業的服務是不容中斷的，就有必要重新思考；王義智舉亞馬遜為例指出，為了讓電商平台更穩定，因此發展出新的AWS服務，且成為賺錢的服務，就是經由痛點發展出來的解決方案，所以就不是壞事。

以台灣來說，去年雙11時，國內三大電商平台的網站因為瞬間流量太高，造成網站掛掉的事件，成為國內業者必須花錢來改善的重要課題，以免再重蹈覆轍。

王義智認為，一個產業的痛可以讓另一個產業賺錢，然後解決掉問題後，企業本身也可以獲利，大家一起賺錢，這樣來看，有痛點也沒有那麼不好，台灣上市櫃公司至少有10多家可以提供資安解決方案的業者，都可以因此受惠。

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