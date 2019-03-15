台灣中小企業走向國際 證券型代幣發行STO助建資本市場

2019-03-15 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



證券型代幣發行（STO）打破虛擬、實體經濟的藩籬，中小企業得以跨越資本斷層，政治大學法學院助理教授臧正運認為，透過區塊鏈上的募資無分國界、流動性高且門檻低，能協助中小企業走向國際，獲得更多資本與新動能，促進產業升級。

證券型代幣發行（STO）打破虛擬、實體經濟的藩籬，讓中小企業得以跨越資本斷層、走向全球資本，協助中小企業們獲得更多資本與新動能，進而促進台灣經濟成長、產業升級，也讓一般投資大眾有機會接觸到更多有成長潛力的本土企業，提供具有爆發力的新投資標的選擇，同時帶動整體資本流動，讓年輕人一圓投資、創業的理想，助長下一代新的台積電、國泰金。

根據經濟部中小企業處2017年資料統計，台灣97.7％的企業屬於中小企業，平均每100人中就有78人在中小企業工作，代表著中小企業的蓬勃發展，為台灣經濟與技術帶來更多成長與創新。然而高達143萬家的中小企業中，卻只有1,760家得以上櫃上市；上市櫃的資本額門檻，投射出的是台灣募集資本的困難度。

政治大學法學院助理教授臧正運認為，若台灣的中小企業想要走向國際，區塊鏈上的募資無分國界、流動性高且門檻低，將是一大幫助。

臧正運指出，區塊鏈企業須透過監理科技的運用、生態圈自律與群眾智慧的發揮，協助降低籌資方與投資人間的資訊不對稱，落實籌資監理；政府應盡速發展監理法制以因應現況，協助區塊鏈上的企業發展，也讓投資人行使應有的權利。

而現階段政府機關與行業應進行密切溝通，討論包含金融主管機關所在意的籌資、治理、投資、洗錢防制與消費者保護等；透過監理實驗與產業自律須並行，讓監理科技有效管理金融科技的發展

源鉑資本執行長胡一天也表示，全球數位資產的蓬勃發展，證明高風險、高報酬的早期科技項目潛力巨大；作為分布式技術在金融領域的具體應用，STO可以成為新創企業的融資新渠道，成為群眾募資之平台，亦補足既有證券市場之不足。

胡一天強調，STO的出現，正是在利用分布式技術的特點與開源社群的能量，創造一個更自由開放的新創資本市場，有機會重新塑造全球新創融資的價值鏈。