親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

紐西蘭基督城濫射傳至少40死20傷 已拘捕3男1女嫌犯

台灣中小企業走向國際 證券型代幣發行STO助建資本市場

2019-03-15 14:47經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

證券型代幣發行（STO）打破虛擬、實體經濟的藩籬，中小企業得以跨越資本斷層，政治大學法學院助理教授臧正運認為，透過區塊鏈上的募資無分國界、流動性高且門檻低，能協助中小企業走向國際，獲得更多資本與新動能，促進產業升級。

證券型代幣發行（STO）打破虛擬、實體經濟的藩籬，讓中小企業得以跨越資本斷層、走向全球資本，協助中小企業們獲得更多資本與新動能，進而促進台灣經濟成長、產業升級，也讓一般投資大眾有機會接觸到更多有成長潛力的本土企業，提供具有爆發力的新投資標的選擇，同時帶動整體資本流動，讓年輕人一圓投資、創業的理想，助長下一代新的台積電、國泰金。

根據經濟部中小企業處2017年資料統計，台灣97.7％的企業屬於中小企業，平均每100人中就有78人在中小企業工作，代表著中小企業的蓬勃發展，為台灣經濟與技術帶來更多成長與創新。然而高達143萬家的中小企業中，卻只有1,760家得以上櫃上市；上市櫃的資本額門檻，投射出的是台灣募集資本的困難度。

政治大學法學院助理教授臧正運認為，若台灣的中小企業想要走向國際，區塊鏈上的募資無分國界、流動性高且門檻低，將是一大幫助。

臧正運指出，區塊鏈企業須透過監理科技的運用、生態圈自律與群眾智慧的發揮，協助降低籌資方與投資人間的資訊不對稱，落實籌資監理；政府應盡速發展監理法制以因應現況，協助區塊鏈上的企業發展，也讓投資人行使應有的權利。

而現階段政府機關與行業應進行密切溝通，討論包含金融主管機關所在意的籌資、治理、投資、洗錢防制與消費者保護等；透過監理實驗與產業自律須並行，讓監理科技有效管理金融科技的發展

源鉑資本執行長胡一天也表示，全球數位資產的蓬勃發展，證明高風險、高報酬的早期科技項目潛力巨大；作為分布式技術在金融領域的具體應用，STO可以成為新創企業的融資新渠道，成為群眾募資之平台，亦補足既有證券市場之不足。

胡一天強調，STO的出現，正是在利用分布式技術的特點與開源社群的能量，創造一個更自由開放的新創資本市場，有機會重新塑造全球新創融資的價值鏈。

區塊鏈群眾募資
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

智慧城市展 AIoT商機大

2019-03-15 03:23

美林亞太論壇 熱炒夯科技

2019-03-15 02:30

嘉聯益、華映資遣勞工 蘇貞昌感謝智邦接手

2019-03-15 02:20

大摩發布大陸半導體產業報告 三業者出線

2019-03-15 00:33

和碩規劃印度設廠 衝刺海外產能

2019-03-15 00:33

西門子強化跟中鋼合作

2019-03-14 23:59

日月光揮軍巴西設廠

2019-03-14 23:59

清惠光電爆欠薪 員工組自救會到竹縣議會陳情

2019-03-14 22:30

「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31

AI應用機會 工研院：需軟硬體整合

2019-03-14 20:29

網家與樂天將合推客戶忠誠計畫

2019-03-14 14:43

工研院談AI大未來商機 產官學交流

2019-03-14 14:23

智慧城市展 今年首創智慧交通展

2019-03-14 14:23

智慧城市展／東元聚焦3領域 機器人吸睛

2019-03-14 14:23

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:54

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

純網銀、數位銀、網路銀分不清 這張表一次看懂

2019-03-15 10:39

嘉聯益、華映資遣勞工 蘇貞昌感謝智邦接手

2019-03-15 02:20

國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33

以房養老貸款破三千件 核貸額度約177億元

2019-03-15 06:00

飲料店家數10年大幅成長1.8倍 冷熱飲店賣贏咖啡館

2019-03-15 05:49

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

養房又養孩的林先生退休金想存3,700萬元 該怎麼做？

2019-03-15 10:38

巷內小小間的美廉社 省出百億小帝國

2019-03-15 10:57

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

我移出歐盟反避稅觀察名單

2019-03-15 02:20

兆豐金股息上看1.6元

2019-03-15 03:34

比底價多1萬 海霸王標下高雄85大樓

2019-03-15 01:09

11種製造業遇急單 可能鬆綁「七休一」

2019-03-15 00:19

全球藥檢一哥 擴大在台併購

2019-03-15 02:34

政府為華映資遣員工找頭路 智邦願提供二度就業機會

2019-03-14 18:02

台商回台投資 13 家排隊

2019-03-15 02:20

美林亞太論壇 熱炒夯科技

2019-03-15 02:30

大摩發布大陸半導體產業報告 三業者出線

2019-03-15 00:33

壽險業投資債券ETF 起底

2019-03-15 03:34

駱錦明：自家股價便宜 加碼划算

2019-03-15 03:34

台灣擺脫「灰名單」…國際形象大提升

2019-03-15 02:20

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

落實反避稅措施獲認同 我自歐盟稅務「灰名單」除名

2019-03-15 00:34

外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31

合庫銀：虛實融合 不裁分行

2019-03-15 03:34

陸降增值稅 台商三個準備

2019-03-14 23:32

兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32

以房養老貸款件數增長

2019-03-15 03:34

智慧城市展 AIoT商機大

2019-03-15 03:23

德國安能亞太營運中心開幕 瞄準離岸風電市場

2019-03-15 06:00

公發公司財報 提防兩缺失

2019-03-14 23:32

日月光揮軍巴西設廠

2019-03-14 23:59

純網銀國家隊營運長 莊瑞德出任

2019-03-15 03:27

台灣臨床試驗服務 國際肯定

2019-03-15 02:34

美廉社推便利貨架 結帳「掃一下」

2019-03-15 01:44

這些製造業排隊爭取接急單 盼鬆綁七休一

2019-03-14 19:27

宏達電VR訂閱吃到飽4月2日上市 開發者分潤升至八成

2019-03-15 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top