台灣大旗下MyMusic跨足手遊 年輕會員年增近13倍

2019-03-15 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大（3045）旗下MyMusic首度跨足電競領域，處女作《Garena 極速領域》交出好成績，不但是首見的商業合作新模式，更開創OTT音樂平台、手遊、合作藝人三贏局面；MyMusic打開在年輕世代的知名度，帶動15到23歲年輕會員年成長近13倍，同時也拉高遊戲玩家平均聽歌時間，比串流音樂用戶高出1.6倍。

MyMusic透過這次與《Garena 極速領域》電競遊戲合作發現，手遊玩家與一般串流音樂用戶聽歌行為大異其趣，舉例來說，MyMusic用戶偏好上班、上課等通勤時段有音樂相隨，站上流量尖峰時段集中於14時30分至19時00分，但《Garena 極速領域》年輕玩家多是夜貓族，聽歌時段集中21時至24時深夜時分，此時玩家的聽歌量較其他時段大幅高出2.7倍。

MyMusic同時發現，最受年輕玩家青睞的歌曲，不再是電視頻道熱播的MV主打歌，而是網路原生或社群網站的熱門歌曲，像是在myVideo熱播中的知名網劇《致我們單純的小美好》主題曲《我多喜歡你，你會知道》，經MyMusic團隊慧眼選入《Garena 極速領域》播放歌單後，大受遊戲玩家歡迎，不僅吸引該劇粉絲下載試玩，更帶動這首主題曲在MyMusic點聽率成長逾13倍。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，MyMusic與《Garena 極速領域》遊戲上線合作大獲玩家好評，不但開創OTT音樂平台、手遊、合作藝人難得一見的三贏局面，也是一次相當成功的異業合作案例，未來MyMusic將繼續推出更多創新做法與異業合作，把整個OTT市場的音樂大餅做大。